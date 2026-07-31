韩券商：本轮股市大跌受资金面和市场情绪影响

纽斯频通讯社首尔7月31日电 韩国综合股价指数（KOSPI）本月累计跌幅超30%，市场波动率创历史高位。韩国多家券商认为，本轮股市大幅调整主要由资金面和市场情绪变化推动，而非企业基本面恶化。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社DB】

韩国综合新闻通讯社——纽斯频（NEWSPIM）31发布的一项调查显示，Meritz证券、未来资产证券、三星证券、元大证券、韩国投资证券、韩华投资证券和NH投资证券等7家主要证券公司的研究部门负责人普遍认为，市场对人工智能（AI）投资回报、中国扩大半导体产能、美国长期利率上升等因素的担忧有所增加，但资金面因素是推动本轮市场大幅下跌的主要原因。

未来资产证券研究中心负责人朴延珠（音）表示，虽然AI投资前景、中国半导体产业发展等因素属基本面问题，但市场调整幅度较大主要与市场波动加剧、投资情绪减弱以及资金面变化有关。

元大证券研究中心负责人崔贤在（音）认为，美国政治和地缘政治不确定性升温导致高油价、高通胀和高利率风险上升，融资成本增加削弱了市场对半导体板块的投资信心，同时单一股票杠杆交易型开放式指数基金（ETF）进一步放大了市场波动。

NH投资证券研究本部长赵秀洪（音）表示，市场同时受到AI资本支出可持续性、中国半导体产业发展、中东地缘政治风险以及加息预期等多重因素影响，但在缺乏明确重大利空因素的情况下，资金面主导的市场走势进一步削弱了投资者信心。

部分证券机构认为，目前韩国股市估值已明显低于企业基本面所反映的合理水平。韩华投资证券研究中心负责人朴永勋（音）表示，市场已接近底部区域，对半导体行业周期的担忧已得到较充分反映。

Meritz证券研究中心负责人李镇宇（音）表示，截至7月28日，韩国综合股价指数未来12个月预期市盈率（PER）为5.13倍，低于全球金融危机时期创下的6.27倍低点，当前市场调整幅度超过此前市场预期。

受访机构普遍认为，韩国股市实现反弹仍需美国利率趋于稳定、人工智能投资持续以及外资资金流向改善等条件支撑。

朴永勋表示，美国10年期国债收益率若回落至4.5%以下，将有助于市场企稳；若长期维持在4.7%以上，则可能继续对韩国股市形成压力。

崔贤在表示，8月至9月公布的美国通胀数据走势，以及市场对美联储加息预期的变化将成为韩国股市能否扭转走势的重要因素。（完）

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