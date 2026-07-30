축구협회, 문체부 감사 소송 항소 유지…이용수 회장 직무대행 "2심 판단 받겠다"

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대한축구협회가 문화체육관광부 특정감사 결과에 불복해 제기한 행정소송 항소를 당장 취하하지 않겠다는 입장을 밝혔다.

축구협회장 직무대행을 맡고 있는 이용수 부회장은 30일 국회 문화체육관광위원회의 대한축구협회 청문회에 증인으로 출석해 문체부 감사 결과 취소 소송과 관련해 "일단 2심까지 진행해보고 정확한 판단이 나오면 그때 겸허히 수용하겠다고 이사회에서 이미 의결했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이용수 대한축구협회장 직무대행(부회장)이 30일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. [사진=뉴스핌 유튜브 캡쳐] 2026.07.30 football1229@newspim.com

이 소송은 문체부가 2024년 11월 축구협회 특정감사를 통해 정몽규 전 회장 등 주요 인사들에게 '자격정지 이상' 중징계를 요구한 데서 출발했다.

이에 축구협회는 징계 요구 처분 취소를 위해 행정소송을 냈지만, 1심에서 패소했다. 이후 사실관계와 법률 해석에 대해 상급심 판단을 구하겠다며 항소했고, 징계 대상이었던 정 전 회장이 자진 사퇴한 뒤에도 소송을 유지하고 있다.

이날 윤용근 국민의힘 의원은 이 부회장에게 "국민들이 협회의 소송을 납득하지 못하고 있다"며 "부실을 인정하고 항소를 취하해 쇄신 의지를 보여줄 생각이 없는가. 이사회 안건으로 상정할 수 있느냐"고 질의했다.

다만 당시 이 부회장이 곧바로 답변할 기회를 얻지 못했다. 그러자 더불어민주당 노종면 의원이 이사회 안건 상정 불가 이유를 들을 수 있도록 추가 답변 시간을 별도 요청했다.

이에 이 부회장은 "협회가 모든 지적을 받아들이지 못한다는 것이 아니라 일부 다툼의 소지가 있기 때문"이라며 2심 진행 이유를 밝혔다.

이어 "다시 이사회를 열어 소송을 중단하자는 것은 맞지 않는다"면서 "새 집행부와 이사회가 구성돼 취하를 결정한다면 다음 집행부의 역할에 따라 진행될 것"이라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독, 이용수 대한축구협회 부회장, 정해성 전 국가대표 전력강화위원장 등이 출석한 가운데 30일 서울 여의도 국회에서 문화체육관광위원회의 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열리고 있다. 2026.7.30 photo@newspim.com

이재정 문체위원장은 이 부회장 답변을 듣고 "하루라도 빨리 되돌아가는 것이 가장 합리적인 선택인데 왜 고집을 피우느냐"고 지적했다.

이 부회장은 "고집이 아니라 28가지 감사 조항 중 받아들일 수 있는 것과 그렇지 못한 결정들이 있어 드린 말씀"이라고 설명했다.

이 위원장은 "국민들은 사실관계는 물론, 어떤 태도로 이 자리에 임하고 사안을 대하는지 보고 신뢰 여부를 결정한다"며 "위원들의 질의에 엄중하게 답변해 달라"고 했다.

한편 청문회에 참석한 문화체육관광부 최휘영 장관은 축구협회에 대한 재감사 필요성이 제기되자 "특별감사를 준비하고 있고, 실시할 예정"이라며 "국민들이 축구협회와 체육 행정을 신뢰할 수 있도록 취할 수 있는 모든 조치를 강구하겠다"고 밝혔다.

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