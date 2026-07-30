AI 핵심 요약beta
- 법무부가 30일 보호기관 4급 승진자를 발표했다.
- 법무부와 각 소년원·보호관찰소 인사 대상이 포함됐다.
- 보호기관 4급 전보 인사도 함께 단행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 보호기관 4급 승진
▲ 법무부 감사담당관실 김동진 ▲ 법무부 보호정책과 서용승 ▲ 법무부 치료처우과 곽지영 ▲ 법무부 소년보호과 김창수 ▲ 법무부 전자감독과 정현주 ▲ 서울소년원 교무과장 박대호 ▲ 부산소년원 분류보호과장 도상원 ▲ 대구소년원 교무과장 이상기 ▲ 대구소년원 분류보호과장 유한철 ▲ 광주소년원 분류보호과장 이춘희 ▲ 대전소년원 의료재활과장 강성림 ▲ 대전소년원 분류보호과장 전광수 ▲ 서울소년분류심사원 교무과장 배성준 ▲ 서울보호관찰소 관찰과장 반기리 ▲ 대구보호관찰소 관찰과장 ▲ 최상현 ▲ 부산보호관찰소 관찰과장 황윤식
◇ 보호기관 4급 전보
▲ 법무부 보호정책과장 조연호 ▲ 법무부 치료처우과장 임합격 ▲ 법무부 소년보호과장 성봉호 ▲ 법무부 전자감독과장 강신원 ▲ 법무부 범죄예방디지털정책팀장 이동준 ▲ 부산소년원장 김지수 ▲ 광주소년원장 안규용 ▲ 전주소년원장 이승원 ▲ 대전소년원장 김형식 ▲ 안양소년원장 김용운 ▲ 춘천소년원장 정윤 ▲ 서울소년분류심사원 분류심사과장 김인수 ▲ 부산소년원 부산청소년 비행예방센터장 황철주 ▲ 대구보호관찰 심사위원회 상임위원 김동민 ▲ 광주보호관찰 심사위원회 상임위원 김영배 ▲ 서울보호관찰소 행정지원과장 홍정원 ▲ 서울북부보호관찰소장 배성희 ▲ 서울서부보호관찰소장 김충섭 ▲ 의정부보호관찰소장 김근한 ▲ 인천보호관찰소장 박종국 ▲ 인천보호관찰소 서부지소장 권태호 ▲ 수원보호관찰소장 임재홍 ▲ 춘천보호관찰소장 정주호 ▲ 대전보호관찰소 행정지원과장 김정렬 ▲ 대전보호관찰소 관찰과장 홍성학 ▲ 대전보호관찰소 천안지소장 김구회 ▲ 청주보호관찰소장 황남례 ▲ 대구보호관찰소 행정지원과장 김양곤 ▲ 부산보호관찰소 행정지원과장 홍재성 ▲ 부산보호관찰소 동부지소장 배영준 ▲ 창원보호관찰소장 최종철 ▲ 광주보호관찰소 행정지원과장 배종상 ▲ 광주보호관찰소 관찰과장 문덕오 ▲ 광주보호관찰소 순천지소장 정경진 ▲ 위치추적 중앙관제센터장 윤현봉 ▲ 위치추적 대전관제센터장 이경주
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