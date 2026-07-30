부산시, '스타소상공인' 10곳 선정…소상공인 맞춤형 지원 강화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

336개사 지원 속 34대 1 경쟁률

성장 지원금·맞춤형 상담 서비스

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 지역 소상공인 가운데 성장 가능성이 높은 10개 업체를 '2026년 부산시 스타소상공인'으로 선정하고 인증서 수여식과 민생 현장 간담회를 열어 맞춤 지원에 나섰다.

시는 부산경제진흥원과 함께 '2026년 부산시 스타소상공인' 10개사를 선정하고 30일 오전 10시 20분해운대구 송정동 소재 수월경화에서 인증서 수여식과 '민생 100일 시민과의 동행 간담회'를 개최했다고 밝혔다.

전재수 부산시장이 30일 오전 10시20분 해운대구 송정동 소재 수월경화에서 2026년 부산시 스타소상공인 10개사를 선정하고 인증서를 수여한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=부산시] 2026.07.30

이날 행사에는 전재수 부산시장과 스타소상공인 대표 10명이 참석해 사업 추진 경과를 공유하고 현장의 의견을 듣는 시간을 가졌다.

'부산 스타소상공인'은 업력 3년 이상 부산에 둥지를 둔 소상공인 가운데 식품, 의류, 생활소비재 등 생활 밀접 분야에서 사업모델과 경쟁력, 성장 가능성을 종합 평가해 기업형 소상공인으로 성장 잠재력이 큰 업체를 뽑는 사업이다.

지역 소상공인 336개사가 올해 공모에 지원해 34대 1의 경쟁률을 기록했으며 서류·현장·발표 평가를 거쳐 최종 10개사가 선정됐다.

이번에 선정된 기업은 ▲막걸리·전통주를 선보이는 '꿀꺽하우스' ▲들기름메밀면 전문점 '남천면가' ▲의류·가방 편집숍 '루프트맨션' ▲성인 의류 브랜드 '석운윤' ▲돼지생갈비 전문점 '석정갈비' ▲돼지국밥집 '양산집' ▲비건 음식 기업 ㈜아르프스튜디오 ▲블렌딩 티 기업 ㈜오엠지 ▲컴포트 여성화를 선보이는 ㈜플롯 ▲저당효소 웰니스 떡을 만드는 허니브로푸드 등 10곳이다.

부산시와 부산경제진흥원은 선정 기업에 인증서와 현판을 수여하고 첫해 업체별 2000만 원의 성장지원금을 지원한다. 성장전략 컨설팅과 국가 공모사업 신청을 위한 심층 상담, 기업 간 협업 지원금 500만 원, 공동 마케팅 및 홍보 등도 함께 제공한다.

여기에 소상공인 정책자금 보증요율 우대(0.6% 고정 보증요율), 박람회·전시 참가 지원, 네트워크 교류 기회 등을 통해 판로 확대를 뒷받침할 계획이다.

시는 '민생 100일 시민과의 동행 간담회'를 통해 기업과 소상공인 현장을 찾아 애로사항을 듣고 해결 방안을 모색하는 현장 중심 소통 행정을 이어가고 있다. 이날 간담회는 올해 네 번째로 마련됐으며 현장에서 제시된 의견은 검토를 거쳐 향후 소상공인 지원 정책에 반영할 방침이다.

전재수 시장은 "부산만의 특색과 감성을 담은 기업들이 전국은 물론 세계 각국 시장으로 나갈 수 있도록 지원하고 있다"며 "이번 스타소상공인 선정 기업이 기업가형 소상공인으로 성장해 지역을 선도하는 모델로 도약하길 기대한다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com