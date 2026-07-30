불화설에 홍명보 전 감독, 청문회장서 "선수단과 의견 충돌 없었다"

AI 핵심 요약beta
- 홍명보 전 감독은 30일 국회 청문회에서 손흥민·이재성 남아공전 선발 제외는 전술적 판단이었다고 밝혔다.
- 선수단 인터뷰 지시와 갈등 의혹에 대해 사실이 아니며 의견 충돌이나 경기력 저하도 없었다고 했다.
- 대표팀 분위기는 내부 문제보다 외부 취재진 발언 등으로 흔들렸다고 설명하며 축구협회 운영 점검 차 청문회가 열렸다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 홍명보 전 축구대표팀 감독이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전 남아프리카공화국전 손흥민·이재성 선발 제외 논란에 대해 "전술적 판단이었다"고 밝혔다.
홍 전 감독은 30일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 청문회에 증인으로 출석해 월드컵 당시 선수단 내부 갈등과 선수 기용을 둘러싼 의혹을 부인했다.
한국은 지난달 25일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 남아공에 0-1로 패했다. 손흥민은 후반 시작과 함께 교체 투입됐고, 이재성은 경기에 나서지 않았다.
이후 축구계와 일부 팬들 사이에서는 월드컵 기간 불거진 선수단 인터뷰 문제와 관련해 홍 전 감독과 일부 선수 사이에 갈등이 있었고, 그 여파로 손흥민과 이재성이 선발에서 빠진 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.
정연욱 국민의힘 의원은 오후 청문회에서 "멕시코전 끝난 뒤 선수들에게 인터뷰하지 말라는 걸 종료하라고 그러지 않느냐. 홍 전 감독의 지시에 손흥민, 이재성은 계속 인터뷰를 해선 안 된다는 취지로 의견 충돌이 있었다는 이야기가 파다했다"고 홍 감독에게 말했다.
이에 홍 전 감독은 "사실과 다르다"며 "선수들에게 인터뷰를 다시 하라고 지시한 적도 없고, 선수단과 의견 충돌도 없었다"고 말했다.
이어 "선수단 내부에서 서로 다른 의견이 있었던 것은 사실이지만, 경기력에 영향을 줄 만큼 견해 차가 크지는 않았다"며 "손흥민과 이재성이 남아공전 선발에서 제외된 것은 전술적인 판단이었다"고 설명했다.
홍 전 감독은 월드컵 기간 대표팀 분위기에 대해서도 "내부에는 문제가 없었는데, 밖에서부터 안으로 들어왔다"고 했다. 이는 훈련장에서 일부 취재진의 부적절한 발언이 알려진 뒤 선수단과 미디어 사이에 갈등이 불거진 상황을 언급한 것이다.
이번 청문회는 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 대한축구협회 운영 실태와 대표팀 운영 과정, 감독 선임 절차 등을 점검하기 위해 열렸다.
football1229@newspim.com