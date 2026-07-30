관악구 '2026 서울대 인공서원 멘토링' 참가자 60명 모집

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8월 22일부터 4주간 매주 토요일 진행…전액 무료 운영

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울 관악구는 서울대학교 인문대학·공과대학과 함께 관내 고등학생을 대상으로 하는 '2026 서울대 인공서원(인문대·공대 書院) 멘토링' 참가자 60명을 모집한다고 30일 밝혔다.

이번 프로그램은 서울대 인문대학과 공과대학 학부생이 멘토로 참여해 국어·수학 기초 교과목 학습과 학교생활기록부 작성, 면접 및 수시 지원 전략 등 진로·진학 상담을 제공하는 맞춤형 교육 프로그램이다.

관악구 '서울대 인공서원 멘토링 모집' 포스터 [사진=관악구]

멘토링은 오는 8월 22일부터 4주간 매주 토요일 오전 10시부터 오후 2시까지 서울대학교에서 총 4회 진행된다. 1·2주차에는 공과대학 멘토가 수학을, 3·4주차에는 인문대학 멘토가 국어를 지도한다. 교과 학습 이후에는 학교생활기록부 작성법, 멘토 사례 공유, 입시 준비를 위한 비교과 프로그램이 이어진다.

참가 대상은 관악구 소재 고등학교 1·2학년 학생 60명이다. 8월 3일부터 7일까지 포스터 내 QR코드를 통해 선착순으로 신청할 수 있다.

관악구는 올해 상반기에도 서울대학교와 협력해 '프로보노 법 체험교실'과 '아크로폴리스 토론·스피치 멘토링' 등을 운영하는 등 지역 청소년의 진로 설계와 역량 강화를 위한 교육 프로그램을 지속적으로 추진하고 있다.

박준희 관악구청장은 "서울대 학생들의 경험과 노하우를 통해 지역 학생들이 학업과 진로에 실질적인 도움을 얻길 바란다"며 "앞으로도 서울대학교와 협력해 청소년의 성장과 미래를 지원하는 다양한 교육 프로그램을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

blue99@newspim.com