경남도, '국제관광 투자유치' 나선다…약 200명 투자자 초청

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국제관광 투자유치 설명회 200명 초청

IR 세션·1대1 상담 투자 유치 방안 모색

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 오는 9월 국제관광 투자유치설명회를 앞두고 수도권·해외·도내를 아우르는 입체적 홍보망을 가동하며 글로벌 관광 투자자 모객에 나섰다.

도는 오는 9월 9일부터 11일까지 창원컨벤션센터(CECO)와 도내 주요 관광투자 후보지 일원에서 열리는 '2026 경상남도 국제관광 투자유치설명회(Gyeongsangnam-do International Tourism Investment Conference 2026(GITIC 2026))'를 약 40일 앞두고 다음달 1일부터 전방위 홍보와 함께 해외 투자자 유치 활동을 강화한다고 30일 밝혔다.

경남 국제관광 투자유치설명회 홍보 포스터[사진=경남도] 2026.07.30

이번 국제관광 투자유치설명회는 남해안 아일랜드 하이웨이, 남해안 관광거점 조성 등 경남이 추진 중인 관광 인프라와 지역 관광자원을 투자 관점에서 재구성해 알리고 해외 자본과의 구체적인 투자 연결을 도모하기 위한 플랫폼이다.

도는 세계적 호텔·리조트 기업, 국내외 자산운용사와 금융투자사, 관련 기관 관계자 등 약 200명을 초청해 경남 관광 투자상품을 집중 소개할 계획이다.

행사 기간 도는 경남의 관광 투자환경과 인센티브를 설명하는 IR 세션을 운영하고 투자자와 도 및 시·군 간 1대1 맞춤형 상담을 진행한다. 도내 시·군의 핵심 관광투자 후보지 10여 곳을 묶은 권역별 현장투어(팸투어)를 통해 입지여건과 개발 가능성을 직접 점검하는 일정도 준비했다.

설명회에서 형성된 관심이 실제 사업으로 이어질 수 있도록 사업 구조와 수익 모델에 대한 설명도 병행한다는 방침이다. 도는 설명회 사전 열기를 높이기 위해 8월부터 수도권 핵심 거점, 지방 혁신도시, 해외 네트워크, 도민 생활 밀착 채널을 연계한 입체적 홍보 전략을 실행한다.

수도권과 전국을 대상으로는 KTX 객실 내 모니터, 서울고속터미널역 인근 서울시 지역상생홍보관, 정부서울청사 인근 광화문 사거리 대형 옥외전광판을 활용해 투자설명회 일정을 알린다. 진주 주택관리공단 본사 외벽 전광판, 창원 소계광장 인근 옥상 전광판을 통해서는 도내·외 방문객을 상대로 행사 정보를 노출한다.

해외 투자자 대상 홍보도 확대한다. 도는 KOTRA 세계무역관, 6개국 7개소 경남도 해외사무소 네트워크를 통해 초청 대상을 발굴하고 한국외국기업협회(FORCA)와 주한미국상공회의소(AMCHAM) 공식 뉴스레터와 배너 등을 통해 설명회 정보를 전달할 계획이다. 북미·유럽·중화권·아시아 등 주요 권역 투자자에게 경남 관광개발 프로젝트를 직접 안내하는 통로로 활용한다는 구상이다.

도민과 방문객을 겨냥한 생활밀착형 홍보 채널도 넓힌다. 도는 공공 전용 방송망, 유관 금융기관 네트워크, 지역 문화공간의 영상 미디어를 연계해 설명회 개최 사실과 주요 프로그램을 안내할 예정이다. 이를 통해 도내 금융권, 공공기관, 문화시설 이용객이 자연스럽게 행사 정보를 접하도록 한다는 것이다.

온라인과 지면을 결합한 미디어 믹스 전략도 추진한다. 도는 유튜브와 인스타그램 등 모바일 플랫폼에 최적화된 세로형 숏폼(릴스·쇼츠) 콘텐츠를 제작·배포해 젊은 투자자와 글로벌 관계자에게 접근한다.

도정 소식지 '경남공감' 9월호에도 설명회 관련 내용을 싣고 도청과 18개 시·군 청사 엘리베이터 디스플레이, 업무관리시스템 로그인 화면 팝업 등을 활용해 공공부문 내부 확산을 꾀한다. 유관기관과는 상시 홍보 협조 체계를 가동해 기관 간 공동 홍보도 이어가기로 했다.

도 관계자는 "이번 설명회는 남해안 시대를 준비하는 경남이 휴양 목적지를 넘어 글로벌 관광 자본이 주목하는 투자처로 자리 잡는 계기가 될 것"이라며 "KTX, 정부청사, 금융권, 해외무역관 등을 활용한 집중 홍보로 국내외 투자자 관심을 끌어올리고, 행사 전 과정을 실제 투자 성과로 이어지도록 준비하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com