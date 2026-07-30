[KLPGA] 배성은 생애 첫 점프투어 정상, 2026 솔라고 점프투어 11차전 우승

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=배성은(18)이 생애 첫 점프투어 정상에 올랐다.

충청남도 태안군에 위치한 솔라고 컨트리클럽(파72/6,434야드)의 라고-아웃(OUT), 라고-인(IN) 코스에서 열린 'KLPGA 2026 솔라고 점프투어 11차전(총상금 3천만 원, 우승상금 450만 원)'에서 배성은이 우승을 차지했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KLPGA 2026 솔라고 점프투어 11차전 우승자 배성은 [사진=KLPGA] 2026.07.30 iaspire@newspim.com

배성은은 1라운드 9언더파 63타, 최종라운드 3언더파 69타로 최종합계 12언더파 132타(63-69)를 기록하면서 2위를 3타 차로 따돌리고 우승 트로피를 들어 올렸다.

배성은은 "우승할 줄 몰랐는데 우승해서 더욱 기쁘다. 골프를 시작한 이후 처음으로 우승했는데, 아직도 그 사실이 믿기지 않을 정도로 행복하고 꿈만 같다."고 소감을 밝히면서 "퍼트 감각을 끌어올리기 위해서 그동안 퍼트 연습을 많이 했는데, 노력했던 부분이 좋은 결과로 이어진 것 같다."고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KLPGA 2026 솔라고 점프투어 11차전 우승자 배성은의 플레이 모습. [사진=KLPGA] 2026.07.30 iaspire@newspim.com

2026년 4월 KLPGA 준회원으로 입회한 배성은은 "중거리 퍼트와 라인을 읽는 능력이 강점이라고 생각한다."면서 "앞으로 정규투어 시드권을 확보하는 것이 가장 큰 목표다. 그 이후에 정규투어에서 통산 10승까지 달성하면서 우승을 많이 하는 선수로 성장하고 싶다."고 각오도 밝혔다.

이밖에 1라운드에서 공동 3위였던 이주호(20)가 최종합계 9언더파 135타(66-69)로 단독 2위에 올랐고, 김가희C(19)가 최종합계 8언더파 136타(66-70)로 단독 3위를 기록했다.

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