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황정민 의혹 제기 A씨 "관계 실체적 진실, 법정서 밝힐 것"

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  • A씨는 30일 SNS에서 황정민 사생활 의혹 관련 소속사 입장을 반박하며 직접 해명을 재요구했다.
  • A씨는 황정민과 사업·창작을 함께하며 2년간 친밀한 교류가 있었다고 주장하고, 일방적 관계 단절 뒤 스토킹 고소로 이어졌다고 말했다.
  • A씨는 이 사건을 권력 불균형 속 정서·성적·노동 착취로 규정하며 손해배상 소송과 형사 재판에서 증거로 진실을 밝히겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 황정민의 사생활 의혹을 제기한 A씨가 추가 입장문을 공개하며 황정민 측의 해명을 재차 요구했다.

A씨는 30일 자신의 SNS를 통해 전날 황정민 소속사 샘컴퍼니가 발표한 공식 입장을 반박하는 글을 게재했다.

A씨는 먼저 자신을 둘러싼 스토킹 사건의 진행 상황을 설명했다. 그는 "현재 스토킹 혐의 사건은 정식재판이 진행 중으로, 확정된 유죄 판결은 존재하지 않는다"며 "벌금 300만원의 약식명령을 받았지만 이에 불복해 정식재판을 청구했다"고 밝혔다.

이어 "잠정조치는 고소인 보호를 위한 조치로 수사와 재판 과정에서 두 차례 연장된 것"이라며 자신이 황정민을 상대로 제기한 손해배상청구 소송 역시 현재 1심이 진행 중이라고 설명했다.

황정민과의 관계에 대해서도 구체적인 입장을 내놨다. A씨는 배우와 팬으로 처음 인연을 맺었지만, 2023년 8월 황정민이 먼저 연락하면서 사적인 교류가 시작됐다고 주장했다. 이어 하루에도 수차례 연락을 주고받을 정도로 친밀한 관계를 수개월간 이어갔다고 덧붙였다.

배우 황정민. [사진=뉴스핌DB]

또 "황정민이 자신의 이름과 대표작을 활용한 소주 브랜드 사업을 제안했고, 저는 디자인 실무자로서 시장조사와 콘셉트 기획, 상표 조사를 수행했다"며 "황정민이 소설 집필도 권유해 약 30편의 글을 썼고, 그중에는 황정민의 요청에 따라 쓴 성적인 내용의 글도 있다"고 전했다.

그러면서 "지난 2년 동안 연락의 방법과 시간을 정한 사람은 황정민이고, 관계가 원만하였던 시기에도 저는 어떤 방식으로 언제 연락해도 되는지를 늘 살펴야 했다"고 주장했다.

A씨는 이후 황정민이 사업 논의와 연락을 일방적으로 끊었다고도 주장했다. 그는 "황정민이 어느 시점부터 사업 논의와 연락을 일방적으로 중단했다"며 "제가 요구한 것은 사업을 계속할 것인지, 이미 투입한 노동은 어떻게 되는 것인지, 그리고 이 관계를 어떻게 정리할 것인지에 대한 설명이었다"고 말했다.

이어 "황정민이 공적 활동을 하는 사람이라는 점을 고려해 공개되지 않은 방식으로 조용히 협의하고 마무리할 것을 여러 차례 제안했으나 황정민은 응답하지 않았다"며 "끝내 저를 스토킹 범죄로 형사고소했다"고 밝혔다.

또 "이 사건은 현저한 권력 비대칭 속에서 일어난 정서적, 성적 착취이며 동시에 노동 착취라고 생각한다"며 "황정민의 의도와 무관하게 저는 정서적 박탈감, 성적 수치심, 대가 없는 노동으로 인한 소진 상태를 지속적으로 감내해야 했다"고 주장했다.

전날 공개한 통화 녹음의 배경에 대해서도 설명했다. A씨는 "2024년 10월 중순경, 황정민이 내게 먼저 걸어온 전화"라면서 "황정민은 나를 상대로 고소장에서 그보다 8개월 앞선 2024년 2월의 내 연락부터가 스토킹 범죄라고 주장하고 있다"고 밝혔다.

이어 황정민의 발언을 임의로 수정하거나 없는 내용을 추가하지 않았으며, 통화 전체 원본 녹음 파일과 녹취록은 법원에 증거로 제출했다고 설명했다.

영화 '호프'와 관련해서는 "내가 문제 삼는 것은 황정민과 나 사이에 있었던 일이다. 영화나 그것을 만든 분들을 겨냥한 것이 아니다. 개봉을 앞두고 이 문제가 뒤늦게 드러나 영화 및 제작진에 피해가 가지 않도록 미리 고지하고 독립 검토를 요청하기 위한 것이었다"고 말했다.

끝으로 A씨는 "내가 지난 2년 동안 요구한 것은 오로지 황정민의 직접 해명이었다. 지금도 같다. 두 사람 관계의 실체적 진실은 관계의 진행 과정에서 발생한 '스토킹'이라는 절차적 사건 하나로 가릴 수 없으며, 파묻혀서도 안될 것"이라며 "나머지는 법정에서 증거로서 밝히겠다"고 전했다.

앞서 A씨는 SNS를 통해 황정민의 사생활 관련 의혹을 제기했다. 이에 대해 황정민 소속사 샘컴퍼니는 A씨를 "황정민을 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자"라고 규정하며 공식 입장을 냈다.

소속사는 "황정민은 A씨를 형사 고소했다. 법원은 피의자에 대해 3차례에 걸쳐 접근금지 등의 잠정조치를 부과했고, 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령을 내렸다"며 "악의적으로 편집된 게시물에 대해 추가 법적 조치를 할 예정"이라고 밝혔다.

한편 A씨는 스토킹 혐의로 지난 2월 벌금 300만원의 약식명령을 받았으며, 이에 불복해 현재 정식 재판을 진행 중이다. 이와 별도로 지난 2월 황정민을 상대로 2억원 규모의 손해배상 청구 소송도 제기한 상태다.

moonddo00@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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