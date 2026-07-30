안성시, 제1회 국제청소년주간축제 개최…국제 교류의 장 기대

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 오는 8월 6일부터 12일까지 시 전역에서 '2026년 제1회 안성시 국제청소년주간축제'를 개최한다고 30일 밝혔다.

이번 축제는 '세계 청소년의 날'을 맞아 다양한 문화적 배경을 가진 청소년들이 함께 소통하고 우의를 도모할 수 있도록 지원하기 위해 마련된 행사다.

안성시, 제1회 국제청소년주간축제 안내 홍보물[사진=안성시]

이날 행사에서는 안성시청소년수련관을 비롯해 동안성청소년문화의집, 안성시청소년상담복지센터 등 관내 청소년 전문 기관들이 연합해 다채로운 프로그램을 선보일 예정이다.

특히 이번 축제는 청소년들이 명칭·로고 선정부터 홍보, 행사 운영, 정책 제안 발표까지 전 과정을 직접 기획하고 주도할 수 있도록 구성됐다.

행사는 8일 개막식을 시작으로 이주배경 청소년들의 오프닝 공연, 청소년 문화공연, 드론 세레머니가 펼쳐진다.

또한 지속가능발전목표(SDGs)를 반영한 환경보호 및 자원순환 체험 부스도 운영되며, 축제 기간 동안 안성시 전역에서는 AI·로봇 등 미래기술 체험, 안성 문화 장인 공예 체험, 세계 다문화 음식 체험 등이 진행된다.

김보라 안성시장은 "이번 축제는 다양한 문화적 배경을 가진 청소년들이 서로를 이해하고 존중하며 함께 성장하는 뜻깊은 자리가 될 것"이라며 "청소년들이 직접 만든 축제를 즐기고 응원해 달라"고 당부했다.

lsg0025@newspim.com