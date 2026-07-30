안전경영 우수기업에 대출금리 2.1%p 감면…안전보건공단-농협 '맞손'

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산업안전·금융 연계 ESG 경영 확산을 위한 MOU 체결

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 앞으로 안전 경영 우수기업으로 인정받은 중소·중견기업은 NH농협금융의 전용 여신 우대 상품을 통해 최대 2.1%포인트(p)의 대출금리를 감면받는다.

한국산업안전보건공단은 NH농협금융지주와 30일 서울 중구에 위치한 공단 서울광역본부에서 '산업안전·금융 연계 ESG 경영 확산 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따르면 양 기관은 ▲안전경영 우수기업 대출금리 감면 ▲안전분야 ESG 경영지원 연계 ▲안전 신기술 생태계 강화 ▲농협 지점망을 활용한 소외지역 안전문화 확산 등에 협력할 예정이다.

안전보건공단 전경 [사진=안전보건공단]

구체적으로 산업현장에서 안전경영을 적극 실천해 안전경영 우수기업으로 인정받은 중소·중견기업은 NH농협금융의 전용 여신 우대 상품을 통해 대출금리를 최대 2.1%p 감면받는다.

전국 농협 점포망을 통해 농촌 등 공공정책 소외지역 기업에도 공단의 기술·재정지원 사업이 안내된다. 이를 통해 그간 정보 접근이 어려웠던 농업 법인과 중·소도시 영세 사업장 안전관리에 실질적인 도움이 될 것으로 전망됐다.

NH농협금융은 공단에서 제공하는 산업재해예방 정보를 바탕으로 중소·중견기업의 ESG 수준을 진단하고, 그 결과를 금융지원 등의 ESG 지원사업과 연계한다. 안전 관련 기술·제품을 보유한 벤처기업도 공단과 함께 공동 발굴하고 성장을 지원한다.

공단은 이번 협약을 계기로 안전-금융 협력을 민간 금융권까지 넓혀, 안전투자가 기업 성장으로 이어지는 선순환 구조를 확대해 나갈 계획이다.

김현중 안전보건공단 이사장은 "'안전이 가장 빠릅니다'라는 공단 슬로건과 같이 안전이 곧 기업의 경쟁력이자 성장의 발판이 되는 시대를 민간 금융권과 함께 열어가겠다"며 "농협의 전국 인프라를 통해 그동안 접근이 어려웠던 농촌 등 소외지역까지 안전문화가 전파되도록 힘쓰겠다"고 말했다.

sheep@newspim.com