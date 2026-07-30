성중기 완주군의장, 학교우유급식 개선 논의...학생 건강지원 모색

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학부모 간담회 개최, 가구별 배송·바우처카드 도입 등 운영 개선 의견 청취

다자녀가구 지원 기준 3자녀에서 2자녀 확대 요청, 학생 복지 강화 방안 논의

[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군의회 성중기 의장은 학교우유급식 운영 개선과 학생 건강 증진 방안을 논의하기 위해 학부모들과 간담회를 개최했다고 30일 밝혔다.

성 의장은 전날 의장실에서 봉서중학교 학부모회와 완주군학부모회 운영위원회 관계자들과 만나 학교우유급식 운영 현황과 현장의 애로사항을 청취하고 개선 방향을 논의했다.

성중기 의장이 학교우유급식 관련 학부모 간담회를 개최했다.[사진=완주군의회]2026.07.30 lbs0964@newspim.com

간담회에는 봉서중학교 학부모회 장지혜 회장과 전북학교운영위원장협의회 이건희 수석부회장 등 학부모들이 참석해 성장기 학생들의 영양 관리와 안정적인 우유급식 지원 필요성에 대해 의견을 나눴다.

참석자들은 학교 운영 여건에 따라 우유급식 시행 여부가 달라지는 현행 방식에 개선이 필요하다고 지적하며 학생들이 지속적으로 혜택을 받을 수 있는 안정적인 지원체계 마련을 요청했다.

특히 학교 현장의 업무 부담을 줄이고 학생들의 이용 편의를 높이기 위해 학교 단위 공급 방식 대신 가구별 배송 방식 도입을 검토해야 한다는 의견이 제시됐다.

또 전북도의 지원으로 추진 중인 다자녀가구 우유 무상급식 지원사업과 관련해 현재 3자녀 이상 가구로 제한된 기준을 2자녀 이상 가구까지 확대해 지원 대상을 넓혀야 한다는 건의도 나왔다.

이와 함께 지난해 시범 운영된 바우처카드 지급 방식을 다시 도입해 학생과 학부모가 필요한 제품을 선택할 수 있도록 하는 등 다양한 급식 방식 마련 필요성도 제기됐다.

성중기 의장은 "성장기 학생들의 건강한 발달과 균형 잡힌 영양 공급은 지역사회가 함께 고민해야 할 중요한 과제"라며 "간담회에서 나온 의견이 정책 개선으로 이어질 수 있도록 관계기관과 지속적으로 협의하겠다"고 말했다.

이어 "학교우유급식 문제는 중앙정부와 지방자치단체, 교육청, 학교가 함께 해결해야 하는 사안"이라며 "학생 건강권 보장과 학부모 부담 완화를 위한 현실적인 개선방안을 마련하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com