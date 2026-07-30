순천시, '순천형 AI 도시대전환' 3개년 로드맵 착수

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생태·정원·문화 자산에 인공지능 접목 미래도시 구상

[순천=뉴스핌] 권차열 기자 =전남광주통합특별시 순천시가 인공지능(AI)을 행정과 시민 생활 전반에 확산하는 '순천형 AI 도시 모델' 구축을 위해 3개년 로드맵을 마련한다.

순천시는 급변하는 AI 기술에 선제 대응하고 시민이 체감할 수 있는 AI 도시 전략을 위해 '순천시 인공지능 기본계획 수립 연구용역'을 추진한다고 30일 밝혔다.

순천시 청사 전경 [사진=순천시] 2026.07.30 chadol999@newspim.com

이번 용역은 행정과 생활 편의를 높이는 중장기 '순천형 AI 도시 모델' 계획의 일환으로 순천이 보유한 생태·정원·문화 자산에 인공지능 기술을 접목하는 방안을 중점적으로 다룬다.

시는 '순천시 인공지능 기본 조례'에 따라 오는 11월까지 연구용역을 완료하고 2027년부터 2029년까지 단계적으로 추진할 인공지능 대전환(AX) 전략과 분야별 실행 과제를 마련할 계획이다.

행정·관광·복지·의료·안전 등 시민 생활과 밀접한 분야를 중심으로 필요한 AI 서비스를 발굴하고 기존 사업 간 연계를 강화해 시민에게는 편리하고 안전한 서비스 환경을, 행정에는 신속하고 정확한 업무 기반을 제공한다는 방침이다.

개인정보 침해와 딥페이크, 허위·조작 정보 등 AI 확산에 따른 부작용을 줄이기 위한 법·제도 가이드라인과 안전관리 체계도 함께 구축한다.

시 관계자는 "행정·돌봄·안전 분야에서 AI 활용 성과를 이미 축적했다"며 "이번 기본계획을 통해 이를 도시 전역으로 확산해 생태·정원 자산과 첨단기술이 조화를 이루는 미래형 AI 도시를 완성하겠다"고 밝혔다.

순천시는 지능형 행정과 교통·응급의료 등 AI 서비스 도입 성과로 행정안전부 '지방정부 AI 혁신대상' 대상과 '2025년 하반기 디지털정부 혁신 유공' 기관 표창을 받았다.

chadol999@newspim.com