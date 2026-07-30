영화 '어떻게 해야 했을까?', 개봉 첫날 좌석판매율 49.3% 기록

AI 핵심 요약beta
- 영화 '어떻게 해야 했을까?'가 30일 개봉해 첫날 좌석 판매율 49.3%를 기록했다.
- 대작들 사이 전체 박스오피스 6위, 독립·예술영화 1위를 차지했다.
- 조현병 누나를 둔 가족의 20여년 기록을 담은 다큐멘터리로 국내외에서 상영관 확대 요청이 이어지고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '어떻게 해야 했을까?'가 개봉과 동시에 높은 좌석 판매율을 기록하며 독립영화계에 파장을 일으키고 있다고 30일 밝혔다.
전날 개봉한 '어떻게 해야 했을까?'는 첫날 좌석 판매율 49.3%를 기록했다. 앞서 개봉 전 예매량 1만 장을 넘기며 독립·예술영화 예매율 정상을 차지했던 영화는 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 등 대작들 사이에서 전체 박스오피스 6위에 올랐으며, 독립·예술영화 부문에서는 1위를 거머쥐었다.
이는 앞서 일본에서 거둔 흥행 가도와 닮아 있어 눈길을 끈다. 앞서 단 4개 관에서 상영을 시작한 일본에서는 입소문을 타고 100여 개 관으로 확대되며 미니시어터 박스오피스 3주 연속 1위와 흥행 수익 1억엔을 돌파한 바 있다. 국내에서도 첫날부터 전국 극장에서 매진 회차가 잇따르고 상영관 확대 요청이 쏟아지는 등 이례적인 열기가 이어지고 있다.
영화는 조현병 증세를 보이는 누나의 현관문에 자물쇠를 채워야 했던 부모와 가족의 20여 년간의 기록을 담은 다큐멘터리다.
taeyi427@newspim.com