포스코인터내서널, 광양 취약계층·보훈복지 두터운 지원

AI 핵심 요약beta
- 광양시가 29일 포스코인터내셔널에서 상생기금 3억 전달받았다
- 기금은 취약계층 에너지복지·복지시설 보강·보훈단체 차량 지원 등에 쓰인다
- 광양시는 상이군경회에 차량을 지원했고 양측은 취약계층·지역발전 기여 약속했다
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 =전남광주통합특별시 광양시가 포스코인터내셔널로부터 농어촌상생협력기금 3억 원을 전달받아 취약계층 에너지복지와 복지시설 기능 보강, 국가유공자 차량 지원 등에 활용하고 있다.
광양시는 지난 29일 시청 만남실에서 포스코인터내셔널로부터 농어촌상생협력기금 3억 원을 전달받았다고 30일 밝혔다.
이번 기금은 포스코인터내셔널이 지난해에 이어 2년 연속 지원하는 것으로 광양시와 (재)광양시사랑나눔복지재단이 협력해 읍·면 취약계층 에너지복지 지원과 복지시설 기능 보강 등 지역 복지 증진 사업에 활용할 예정이다.
주요 사업은 읍·면 취약계층의 노후 냉·난방기 교체와 에너지 효율 개선, 사회복지시설 기능 보강, 보훈단체 차량 지원을 통한 국가유공자 이동권 증진, 읍·면 지역아동센터 12개소 학습환경 개선 및 아동 지원사업 등이다.
광양시는 이 기금을 활용해 대한민국상이군경회 광양시지회에 11인승 스타리아 하이브리드 차량도 지원했다. 고령 국가유공자의 병원 이용과 보훈행사 참석, 복지프로그램 참여를 위한 이동 수단을 확보해 이동 편의와 보훈복지 향상에 기여할 것으로 기대된다.
박성현 광양시장은 "지역사회와 상생을 실천해 준 포스코인터내셔널에 감사드린다"며 "이번 지원이 취약계층과 국가유공자의 생활 안정과 복지 향상에 실질적인 도움이 되도록 사업을 내실 있게 추진하겠다"고 말했다.
정상경 포스코인터내셔널 경원지원 본부장은 "기업의 사회적 책임을 바탕으로 지역사회와 함께 성장하는 상생경영을 이어가겠다"며 "광양시와 협력해 취약계층 지원과 지역 발전에 계속 기여하겠다"고 밝혔다.
포스코인터내셔널은 경사로 설치, 태양광 설비 지원, 안심 귀갓길 조성 등 광양지역에서 다양한 사회공헌활동을 지속하고 있으며 LNG터미널 증설사업 등을 통해 지역경제 활성화에도 힘을 보태고 있다.
chadol999@newspim.com