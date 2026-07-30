보성군, 제1회 추경 8564억 원 확정…1274억 원 증액

AI 핵심 요약beta
- 보성군이 30일 2026년 제1회 추경예산 8564억을 확정했다
- 추경은 공약 조기 실행과 생활 안정·관광기반 확충에 중점을 뒀다
- 농어촌 기본소득·관광·생활환경 개선 사업 등에 예산을 배분했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[보성=뉴스핌] 권차열 기자 =전남광주통합특별시 보성군이 민선 9기 출범 이후 첫 추가경정예산을 편성해 군민 생활 안정과 지역 성장 기반 강화에 나선다.
보성군은 30일 제324회 군의회 임시회 본회의에서 2026년도 제1회 추경예산을 총 8564억 원으로 확정했다고 밝혔다.
2026년도 본예산 7290억 원보다 1274억 원 증액됐으며 일반회계는 7575억 원, 특별회계는 989억1000만 원으로 편성됐다.
군은 전남광주통합특별시 출범에 따른 행정 환경 변화에 선제 대응하고 민선 9기 공약 조기 실행, 군민 생활 안정, 지역경제 활성화, 관광·생활 기반 확충에 중점을 뒀다.
주요 사업은 ▲농어촌 기본소득 지원 425억 원 ▲노인일자리 및 사회활동 지원 31억 원 ▲지역사랑상품권 발행 및 할인 지원 28억 원 ▲농어민 공익수당 지원 11억 원 ▲농업 분야 신재생에너지시설 지원 12억 원 등이다.
관광·해양 분야 성장 기반을 위한 ▲해양레저관광 거점 조성 33억 원 ▲율포 해양복합센터 건립 30억 원 ▲보성 율포 프롬나드 조성 17억 원 ▲종묘배양장 화재 복구 19억 원 ▲군농항 어촌신활력증진 6억 원도 포함됐다.
이 밖에 ▲소하천 정비 30억 원 ▲주민참여사업 28억 원 ▲벌교 초지·연산 처리구역 관로 정비 22억 원 ▲생활폐기물 소각시설 설치 10억 원 등 생활환경 개선과 재해 예방, 교통편의 증진을 위한 사업도 반영됐다.
군 관계자는 "이번 추경은 군민 생활 안정과 지역경제 회복, 보성군의 지속 가능한 성장 기반 강화에 기여할 것"이라며 "예산이 군민이 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 주요 사업을 신속하고 내실 있게 추진하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com