김석준 부산교육감, 폭염 대비 현장 근로자 근무 환경 점검

AI 핵심 요약beta
- 김석준 부산교육감이 29일 현장 근로자에게 보냉장구를 지급하고 폭염기 근무 환경을 점검했다
- 부산시교육청은 폭염 위기경보 심각 격상에 따라 폭염안전 기본수칙 이행과 휴식시간 보장을 지시했다
- 시교육청은 폭염 대비 예산 20억6000만원을 편성하고 온열질환 예방 종합계획에 따라 28개교 점검을 진행했다
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28개교 '폭염안전 수칙' 점검 중
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 김석준 부산교육감이 폭염 위기경보 '심각' 단계 격상에 맞춰 현장 근로자 온열질환 예방에 나섰다.
부산시교육청은 김석준 부산교육감이 전날 오후 본청 소속 환경실무사와 시설관리 직원 등 현업 종사자를 대상으로 냉방조끼 등 보냉장구를 지급하고 폭염기 근무 환경을 점검했다고 30일 밝혔다.
이번 점검은 지난 27일 오후 3시부터 폭염 위기경보가 '경계'에서 '심각' 단계로 격상된 것에 따라 폭염 대응을 강화하기 위해 마련됐다.
이날 김 교육감은 체감온도를 측정하고 직원 휴게실과 작업 장소를 돌아보며 시교육청의 폭염안전 기본수칙 이행 여부를 점검했다.
관계 공무원에게는 폭염 단계별 조치 이행을 주문하고, 현장 작업자에게 휴식 시간을 반드시 부여하도록 지시했다.
이어 작업자들의 애로사항을 듣고 냉방조끼와 넥쿨러 등 개인용 보냉장구를 추가로 나눠주며 건강 관리를 당부했다.
김석준 교육감은 "연일 이어지는 폭염 속에서도 맡은 바 업무를 성실하게 수행해 온 현장 작업자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "폭염으로부터 현장 작업자를 보호하기 위한 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
시교육청은 올해 본예산 4억 3000만 원에 지난 4월 추가경정예산 16억 3000만 원을 추가 확보하는 등 모두 20억 6000만 원의 폭염 대비 예산을 편성했다.
지난 5월 마련한 '온열질환 예방 종합계획'에 따라 28개교를 대상으로 '폭염안전 5대 기본수칙 이행점검'을 진행하고 있다.
ndh4000@newspim.com