말레이시아 박스오피스 휩쓴 '반두안: 카르텔 워', 8월 6일 국내 개봉

AI 핵심 요약beta
- 영화 '반두안: 카르텔 워'가 30일 다음달 6일 국내 개봉 확정하고 메인 예고편을 공개했다
- 출소한 남자가 거대 마약 조직과 경찰의 사투에 휘말리는 하드코어 액션물로 호주 국제영화제에서 최우수 작품상과 남우조연상을 수상했다
- 영화는 오는 8월 6일 IPTV·OTT·VOD 등 다양한 플랫폼을 통해 공개된다
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 말레이시아 박스오피스 기록을 경신한 하드코어 액션 영화 '반두안: 카르텔 워'가 다음 달 6일 국내 개봉을 확정하고 메인 예고편을 공개했다고 30일 밝혔다.
영화는 10년 만의 출소 후 딸을 만나러 가던 남자가 거대 마약 조직과 경찰 간의 처절한 사투에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그렸다.
단순한 장르물을 넘어 10년 만에 딸을 기다리는 소녀, 과거를 숨긴 주인공, 악랄한 조직 보스, 부패 경찰 등 입체적인 캐릭터들의 서사를 담아냈다. 이러한 완성도를 인정받아 호주 국제 영화제(IFFA Awards)에서 최우수 작품상과 남우조연상을 수상하기도 했다.
공개된 메인 예고편은 대규모 마약 압수 사건을 시작으로 전설의 범죄자 '달리'의 귀환과 함께 펼쳐지는 긴박한 추격전을 담았다. 홀로 수많은 조직원과 맞서는 맨몸 격투와 개틀링 기관총 난사 등 압도적인 스케일의 액션이 시선을 사로잡는다.
출소한 남자의 거침없는 사투를 그린 영화 '반두안: 카르텔 워'는 오는 8월 6일 IPTV, OTT, VOD 등 다양한 플랫폼을 통해 공개된다.
taeyi427@newspim.com