청주 농수산물도매시장, 도시 물류체계 새 판 짠다

AI 핵심 요약beta
- 청주시가 30일 농수산물도매시장 현대화사업 공정률이 78.43%라고 밝혔다
- 흥덕구 옥산면 오산리 일원에 대지 14만여㎡ 규모로 이전·신축해 2027년 준공을 목표로 하고 있다
- 완공 시 물류 효율과 먹거리 안전을 높여 중부권 대표 현대식 농수산물 유통거점 역할을 하게 된다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =청주의 대표 공공 인프라인 농수산물도매시장이 단순한 거래시설을 넘어 미래형 유통거점으로 탈바꿈하고 있다.
현대식 도매시장이 들어서면 농수산물 유통 효율은 물론 시민들이 체감하는 먹거리 안전과 물류 서비스 수준도 한층 높아질 전망이다.
청주시는 농수산물도매시장 시설현대화사업이 공정률 78.43%를 기록하며 순조롭게 추진되고 있다고 30일 밝혔다.
이번 사업은 청주·청원 상생발전방안에 따라 기존 도매시장을 흥덕구 옥산면 오산리로 이전해 현대화하는 사업이다.
현재 주요 골조 공사를 마친 가운데 내·외부 판넬과 창호 설치, 내부 방수공사 등 마감 공정이 진행 중이다. 건물일체형 태양광발전시스템(BIPV)을 비롯한 전기·기계설비 공사도 함께 추진되며 친환경 시설 구축에도 속도를 내고 있다.
청주시는 여러 공종이 동시에 이뤄지는 만큼 세부 공정을 체계적으로 조율해 공사 지연을 최소화하고 안전관리와 품질 점검을 강화해 완성도를 높일 계획이다.
새 도매시장은 흥덕구 옥산면 오산리 일원에 대지면적 14만8260㎡, 연면적 4만5733㎡ 규모로 조성된다.
총사업비 1816억원이 투입되며 2027년 준공을 목표로 공사가 진행되고 있다.
시설이 완공되면 농수산물 반입과 경매, 배송, 반출 등 유통 전 과정이 보다 체계적으로 운영돼 물류 효율성이 크게 향상될 것으로 기대된다.
시장 규모도 확대돼 늘어나는 농수산물 물동량의 안정적으로 처리와 생산자와 유통인은 물론 소비자까지 편익을 높이는 공공 유통 인프라 역할을 수행하게 된다.
시 관계자는 "새로운 도매시장의 모습이 점차 완성 단계에 접어들고 있다"며 "철저한 품질관리와 안전시공을 통해 중부권을 대표하는 현대적 농수산물 유통거점을 조성하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com