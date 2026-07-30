서울시, 번개장터와 '청년 성장 지원' 협력

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 30일 번개장터와 청년 성장 지원 업무협약을 체결했다.
- 양측은 청년 역량 강화·창업·사회공헌 등 5개 분야에서 공동 프로그램을 추진한다.
- 서울시는 민간 기업과 협력해 청년정책과 연계한 성장·사회참여 지원 모델을 확대할 방침이다.
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청년주간 등 행사·프로그램 공동 기획
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 번개장터와 손잡고 청년의 역량강화와 사회 참여를 지원한다고 30일 밝혔다.
서울시는 지난 29일 번개장터와 '서울 청년 성장 지원 및 사회적 가치 확산을 위한 업무협약'을 체결했다. 한국프레스센터에서 열린 업무협약식에는 김철희 서울시 미래청년기획관, 조은서 번개장터 마케팅본부장 등이 참석했다.
협약에 따라 서울시와 번개장터는 ▲청년 역량 강화 및 성장 지원 ▲청년 대상 행사·프로그램 공동 기획 ▲청년 창업 및 판로 개척 지원 ▲청년 주도 사회공헌 및 ESG 활동 확대 ▲청년정책 홍보 등 5개 분야에서 협력한다.
서울시는 서울영커리어스 등 청년 일경험과 직무 역량 개발 정책을 추진하고, 번개장터는 기업 현장 경험과 실무 역량을 키울 수 있는 기회를 제공할 예정이다.
양측은 올해 서울청년주간을 시작으로 청년 참여 프로그램을 공동 운영한다. 상경 청년과 사회초년생의 안정적인 서울 생활을 위한 정보 제공과 캠페인도 함께 추진한다.
청년 창업 지원도 강화한다. 서울시는 지원 대상 청년 창업가를 발굴하고, 번개장터는 자사 플랫폼을 활용해 제품 판매와 판로 확보를 지원할 계획이다. 이와 함께 친환경 캠페인과 참여형 공공축제 등 사회적 가치 실천 활동도 공동 기획하고, 청년정책과 협력 사업 홍보에도 협력하기로 했다.
서울시는 앞으로도 민간기업의 전문성과 자원을 청년정책과 연계해 청년의 성장과 사회참여를 지원하는 협력 모델을 지속 확대할 방침이다.
김철희 서울시 미래청년기획관은 "청년이 실패를 두려워하지 않고 끊임없이 도전하며 성장할 수 있는 '청년성장특별시'는 서울시 뿐만 아니라 풍부한 자원과 전문성을 갖춘 민간 기업·기관이 함께할 때 완성될 수 있다"며 "이번 협약을 계기로 청년들이 역량을 키우고 다양한 기회를 접할 수 있도록 다양한 기관과의 협력을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com