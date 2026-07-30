안철수 "서킷브레이커 일상이 돼...김용범·이억원·이찬진 즉시 경질해야"

AI 핵심 요약beta
- 안철수 국민의힘 의원은 30일 이재명 대통령에게 김용범·이억원·이찬진 경질을 요구했다
- 안 의원은 증시가 전시 상황이라며 레버리지 ETF가 혼란의 도화선이자 증폭기라고 비판했다
- 정책·감독·대응 모두 실패했다며 레버리지 노답 삼형제를 코리아 디스카운트 유발 휴먼에러라고 규정했다
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 안철수 국민의힘 의원은 30일 "이재명 대통령은 김용범 정책실장, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장을 즉각 경질해야 한다"며 이들을 '레버리지 노답 삼형제'로 규정하고 강력히 비판했다.
안 의원은 이날 자신의 페이스북에 "대한민국 증시가 전시 상황"이라며 "코스피는 연이틀 대폭락, 5000선 조차 무너질 뻔 했고, 국가비상사태에서나 나올 법한 서킷브레이커가 일상이 됐다"고 지적했다.
서킷브레이커란 주가가 급락할 경우 시장에 미치는 충격을 완화하기 위해 주식 매매를 일시 정지하는 제도다.
그는 "삼성전자와 SK하이닉스가 사상 최대 실적을 거뒀음에도 주가는 고점 대비 40% 가까이 폭락했고, 개미투자자의 계좌는 파란색으로 도배되고 있다"며 "이 혼란의 도화선이자 증폭기인 삼전닉스 레버리지 상장지수펀드(ETF)는 여전히 작동 중"이라고 꼬집었다.
안 의원은 "상장폐지, 거래정지를 해도 모자를 판에 당국자들은 '보완책 검토 중'이라는 언설로 1달 이상 무대책, 무책임으로 일관하고 있다"고 비판했다.
이어 "김용범 정책실장은 '레버리지 ETF만이 원인은 아니다'라고 말하고, 이억원 금융위원장은 '규제 검토'라는 말만 반복 중"이라며 "이찬진 금융감독원장은 '드러누웠어야'라고 하더니, 드러누워 복지부동"이라고 지적했다.
안 의원은 "정책과 감독, 대응 모두 실패했다"며 "무엇보다도 이 사태가 오기까지 그 어떤 대안도, 행정지도도 눈에 띄는 것이 없다"고 강조했다.
그는 "애초에 이런 투기성 상품을 누구의 판단으로 허용했고, 왜 위험 신호를 방치했느냐"며 "코스피, 코스닥이 폐허가 되고 있는데, 왜 그 어떤 대책도 내지 못하고 있느냐"고 따졌다.
안 의원은 "대한민국 주식을 더 이상 '레버리지 노답 삼형제'에게 맡길 수 없다"며 "이들이야말로 코리아 디스카운트를 유발하는 휴먼 에러들"이라고 목소리를 높였다.
allpass@newspim.com