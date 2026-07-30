사우디 국방장관, 밴스 부통령과 회담…"이란전 논의"

AI 핵심 요약beta
- 사우디 칼리드 국방장관이 29일 워싱턴에서 밴스 미 부통령과 회동했다.
- 미·사우디는 이라크 내 친이란 세력 시설을 공습한 지 하루도 안 돼 전쟁 상황·사우디 입장을 논의했다.
- 사우디는 확전은 원치 않지만 인프라 공격은 레드라인이라며 드론 공격에 미와 공동보복하고 단호 대응을 경고했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미·이란 간 무력 충돌이 격화되는 가운데 칼리드 빈 살만 사우디아라비아 국방장관이 29일(현지시간) 워싱턴 D.C.에서 JD 밴스 미국 부통령과 전격 회동했다고 CNN이 보도했다.
이번 회담은 미·사우디 양국이 이라크 내 친이란 무장 세력의 물류 및 무기 시설을 겨냥해 합동 공습을 단행한 지 하루도 채 안 돼 성사됐다.
당초 지난주 예정되었다가 연기된 이번 방문에서 칼리드 장관은 무함마드 빈 살만 왕세자의 메시지를 직접 전달하고 현 전쟁 상황에 대한 사우디의 입장을 교환한 것으로 알려졌다.
그는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 방미와 겹쳤으나 이는 우연이라고 한 소식통이 알렸다.
사우디 측은 이란이 예멘 후티 반군과 이라크 민병대 등 대리 세력을 동원해 긴장을 고조시키며 협상력을 높이려 할 것으로 진단했다.
사우디는 기본적으로 확전을 피하고 긴장 완화를 원한다는 입장이지만, 자국 인프라에 대한 공격은 용납할 수 없는 '레드라인'이라며, 민간 시설 타격 시에는 앞으로도 단호하게 대응하겠다는 경고 메시지를 친이란 세력 측에 발신한 것으로 여겨진다.
실제로 미국과 공동으로 실시한 이번 공습은 이들 이란 연계 세력의 자국 석유시설 드론 공격에 따른 보복 대응이었다. 사우디아라비아 역시 점점 더 분쟁에 깊숙이 휘말리고 있는 형국이란 진단이 나온다.
wonjc6@newspim.com