이동석 충주시장 유튜브 출연, 유쾌한 연출로 '대박'

AI 핵심 요약beta
- 이동석 충주시장이 28일 충TV에 출연했다
- 공개 영상은 29일 61만 회를 기록했다
- 충주는 젊은 소통형 시정 홍보로 주목받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공개 24시간 만에 조회수 61만 회, 포털 실시간 검색어 1위
[충주=뉴스핌] 백운학 기자 =이동석 충주시장이 출연한 공식 유튜브 채널이 폭발적인 반응을 얻었다.
시정 홍보의 새 지평을 연 '충TV'가 28일 공개한 영상 '충주시장 등장'은 시장이 직접 카메라 앞에 서 시민들과 첫 랜선 소통에 나선 화제의 콘텐츠다.
별도 대사 없이 무게감 있게 계단을 걸어 올라오는 오프닝과 영상 말미 얼굴에 드리워지는 그림자 연출 속에서 '미래도시 젊은충주'라는 자막이 떨어지는 독특한 구성이 큰 웃음을 자아냈다.
공개 후 폭발적인 반응을 이끌어낸 이 영상은 29일 오후 4시 기준 조회수 61만 회를 기록하며 전국적인 주목을 받았다.
포털사이트 실시간 검색어와 나무위키 검색어 1위를 휩쓸며 '충주시장 유튜브'가 새로운 검색 트렌드로 부상했다.
매월 격주 화요일 오후 6시 새로운 콘텐츠를 선보여 온 충주시 유튜브의 저력을 다시 한번 입증한 셈이다.
'충TV'는 김선태 전 뉴미디어팀장('충주맨') 퇴임 후 구독자 급감 위기에도 '추노' 패러디 등 유쾌한 콘텐츠로 82만 명대까지 회복하며 재도약한 바 있다.
이번 유튜브 출연은 뉴미디어팀의 톡톡 튀는 아이디어에 이동석 시장의 유쾌한 호응이 더해지면서 시민들과 더 가깝게 소통하려는 의지가 영상 속에 자연스럽게 녹아들었다는 평이다.
공직자의 딱딱한 이미지를 탈피한 재치 있는 접근은 MZ세대를 중심으로 큰 공감을 얻었다.
영상을 접한 누리꾼들과 구독자들은 "뉴미디어팀 역시 일냈다", "마지막 자막 연출이 너무 인상적이다", "시장님까지 가세하다니 충주 유튜브 끝판왕" 등 재치 있는 반응을 쏟아냈다.
이동석 시장은 "시민들에게 더 친근하게 다가가고 시정을 유쾌하게 전달하기 위해 이번 유튜브 출연을 함께하게 됐다"며 "항상 고민하며 기획에 힘써주는 뉴미디어팀 직원들에게 고맙고 앞으로도 다양한 방법으로 시민들과 진솔하게 소통해 나가겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com