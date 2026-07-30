학력 안 보고 '생각 근육' 본다…SK하이닉스 채용 대개편

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스가 30일 학력 제한을 없애고 AI 활용 중심 신입 채용을 진행한다고 밝혔다.
- 8월 20일부터 26일까지 주요 직무 수시채용을 실시하고 반나절 심층면접과 새 서류 양식을 도입했다.
- 지역 거점 설명회와 반도체 AI 해커톤으로 청소년·구직자 참여를 확대하고 패스트트랙 혜택을 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지역 거점 설명회·AI 해커톤 신설…우수 참가자 면접 직행
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK하이닉스가 학력과 스펙 대신 AI 활용 능력과 문제 해결력을 중심으로 신입사원을 선발한다. 자기소개서를 폐지하고 반나절 동안 과제와 인터뷰를 진행하는 심층면접을 도입하는 등 채용 전형을 전면 개편한다.
30일 SK하이닉스는 8월 20일부터 26일까지 설계와 소자, R&D공정, 양산기술 등 주요 직무의 신입사원 수시채용을 진행한다고 밝혔다. 지난 6월 발표한 학력 제한 폐지 방침에 따라 연령과 학력에 관계없이 누구나 지원할 수 있다.
가장 큰 변화는 기존 20~30분 면접을 대신하는 '반나절 심층면접'이다. 지원자는 과제 수행과 인터뷰를 거치며 직무 전문성, AI 응용 능력, 인문학적 소양과 논리적 사고력을 종합적으로 평가받는다.
서류 전형에서는 기존 자기소개서 항목을 없애고 AI 활용 역량과 반도체 직무 전문성을 작성하는 신규 서식을 도입한다. 대학 중심이던 채용설명회도 서울과 청주, 대구, 광주 등 지역 거점 방식으로 전환해 청소년과 일반 구직자에게도 참여 기회를 제공한다.
4분기에는 반도체 현장 문제를 AI로 해결하는 해커톤도 연다. 우수 참가자에게는 서류 전형 없이 면접 기회를 주는 패스트트랙 혜택을 제공한다. SK하이닉스는 "지원자의 근원적 문제 해결 능력과 실전 역량을 검증해 AI 반도체 경쟁력을 강화할 것"이라고 밝혔다.
mkyo@newspim.com