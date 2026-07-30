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[핌in현장] 더윈드, 1년 2개월 만의 컴백…"희수 빈자리 느끼지 않도록 노력"

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  • 그룹 더윈드는 29일 네 번째 미니앨범 쇼케이스를 열고 1년2개월 공백을 마치고 컴백했다.
  • 새 앨범은 청량한 매력에 자유롭고 자신감 넘치는 '청량 힙' 콘셉트를 더해 성장한 변신을 담았다.
  • 멤버들은 희수의 공백을 책임감 있게 채우며 음악방송 1위와 대중의 기억에 남는 앨범을 목표로 했다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 더윈드(The Wind)가 1년 2개월의 공백을 깨고 한층 성장한 모습으로 돌아왔다.

29일 서울 강남구 일지아트홀에서는 더윈드의 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00(Second Wind : S#00)' 발매 기념 쇼케이스가 진행됐다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 더윈드가 29일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00(Second Wind : S#00)' 쇼케이스에 포즈를 취하고 있다. 2026.07.29 khwphoto@newspim.com

더윈드의 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00'은 지친 순간 다시 찾아오는 힘, 그리고 더 높이 도약하기 위한 새로운 호흡을 담은 앨범이다. 더윈드는 지금까지 쌓아온 청량한 에너지를 바탕으로, 한층 자유롭고 자신감 넘치는 무드를 더해 '청량 힙'이라는 새로운 아이덴티티를 완성했다.

타이틀곡 '파티 라이크 어 록스타(Party Like a Rock Star)'는 펑키한 메인 기타 리프와 EDM 스타일의 리드 신스가 조화를 이루는 팝 록 트랙이다. 다채로운 파트 구성과 모던한 코드워크를 기반으로, 에너지 넘치는 메이저 스케일 전개가 돋보이며, 팝 펑크 특유의 경쾌한 밴드 사운드와 현대적인 프로덕션이 균형감 있게 어우러진 곡이다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 더윈드가 29일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00(Second Wind : S#00)' 쇼케이스에 포즈를 취하고 있다. 2026.07.29 khwphoto@newspim.com

이번 활동은 건강상의 이유로 활동을 중단한 희수의 공백 속에서 진행되는 만큼 멤버들의 책임감도 더욱 커졌다. 김희수를 대신해 리더를 맡게 된 박하유찬은 부담감도 있었지만 팀을 위해 최선을 다했다고 밝혔다.

박하유찬은 "제가 팀에서 나이가 가장 많은 멤버도 아니라 빈자리를 잘 채울 수 있을까 하는 고민이 가장 컸다. 부담감도 있었지만 리더를 맡겨주신 만큼 희수 형에게 어깨너머로 배운 것들을 바탕으로 팀을 잘 이끌어야겠다고 생각했다"며 "파트도 늘어나고 책임감도 커졌다. 더 많이 연구하고 연습했다"고 말했다.

이어 "연습하면서 희수 형의 빈자리가 느껴지지 않도록 보컬과 퍼포먼스의 균형을 맞추기 위해 많이 노력했다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 더윈드 타나톤이 29일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00(Second Wind : S#00)' 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.29 khwphoto@newspim.com

메인 보컬 김희수의 공백으로 고음 파트까지 맡게 된 타나톤 역시 남다른 책임감을 느꼈다고 털어놨다.

타나톤은 "희수 형의 빈자리를 채우기 위해 보컬적으로 고민이 정말 많았다. 어떻게 해야 빈자리가 느껴지지 않을까 계속 생각했다"며 "공백기 동안 보컬 수업도 많이 들었고, 혼자 연습실에 남아 노래 연습과 발성 연습도 정말 많이 했다"고 말했다.

박하유찬은 "록 사운드라 에너지가 많이 필요한 곡이라 처음에는 걱정도 있었다"며 "연습하면서 우리만의 스타일로 충분히 소화할 수 있다는 확신이 생겼고, 무대에서 정말 즐길 수 있는 곡이라는 생각이 들었다"고 자신감을 보였다.

김희수의 근황도 전했다. 안찬원은 "얼마 전에 희수 형과 단체로 영상통화를 했는데 건강하게 잘 지내고 있는 것 같아 마음이 놓였다"며 "건강한 모습으로 다시 함께할 수 있도록 계속 응원하겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 더윈드가 29일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00(Second Wind : S#00)' 쇼케이스에 포즈를 취하고 있다. 2026.07.29 khwphoto@newspim.com

데뷔 이후 가장 긴 공백기를 보낸 만큼 팬 위즈들을 향한 감사도 잊지 않았다.

장현준은 "1년이 넘는 시간 동안 기다려주셔서 정말 감사하다. 새로운 모습을 많이 보여드릴 텐데 위즈분들이 좋아해 주셨으면 좋겠다"며 "더 열심히 해서 자랑스러운 더윈드가 될 테니 앞으로도 오래오래 함께했으면 좋겠다"고 전했다.

타나톤은 "공백기 동안 열심히 준비한 만큼 위즈분들께 큰 사랑을 돌려드릴 수 있도록 최선을 다해 활동하겠다"며 "오래오래 활동할 수 있는 더윈드가 되고 싶다"고 각오를 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 더윈드 박하유찬이 29일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00(Second Wind : S#00)' 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.29 khwphoto@newspim.com

이번 앨범을 통해 더윈드는 기존의 청량한 매력을 유지하면서도 새로운 변신을 시도했다. 박하유찬은 "지금까지 보여드린 청량한 매력은 그대로 가져가면서 자유롭고 자신감 넘치는 '청량 힙'을 담았다"며 "더윈드의 익숙한 매력과 새로운 모습까지 모두 볼 수 있는 앨범"이라고 소개했다.

이어 앨범명에 대해 "운동할 때 한계를 넘은 뒤 다시 힘이 생겨 더 오래 달릴 수 있는 것처럼 힘차게 도약하는 전환점이자 더 멀리 나아갈 수 있는 새로운 호흡을 의미한다"고 설명했다.

장현준은 "두 번째 바람을 두 번째 기회라고 생각한다"며 "성장한 모습과 새로운 매력을 보여드리고 싶고, 보시는 분들께도 성장했다는 걸 느끼게 해드리고 싶다"고 말했다.

최한빈은 "시원한 밴드 사운드와 강렬한 에너지가 담긴 곡이라 여름과 정말 잘 어울린다"고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 더윈드가 29일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00(Second Wind : S#00)' 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 2026.07.29 khwphoto@newspim.com

더윈드는 이번 활동 목표도 밝혔다. 최한빈은 "음악방송 1위를 하고 싶다"며 "추상적일 수 있지만 많은 대중의 기억 속에 한자리를 차지하는 앨범이 됐으면 좋겠다"고 말했다.

팀의 성장에 대해서도 자신감을 드러냈다. 장현준은 "실력적인 부분도 성장했지만 무엇보다 자신감이 많이 생겼다"며 "무대에서 표정이나 제스처도 달라졌고 그런 부분에서 성장했다고 느낀다"고 말했다.

이번 앨범에는 블락비 박경이 프로듀서로 참여했다. 최한빈은 "곡 작업을 하기 전부터 팬이었는데 함께 작업하게 돼 정말 행복했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 더윈드 안찬원이 29일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00(Second Wind : S#00)' 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.29 khwphoto@newspim.com

타나톤은 "평소 좋은 곡을 많이 만드시는 분이라 영광이었다. 우리 색깔이 어떻게 표현될지 기대도 되고 궁금했는데, 결과적으로는 더윈드만의 매력을 그대로 살리면서 새로운 분위기까지 더해주셔서 감사했다"고 전했다.

녹음 과정도 순탄치만은 않았다. 박하유찬은 "이번 앨범은 에너지가 중요한 곡이라 녹음할 때도 자신 있게 에너지를 보여달라는 디렉팅을 많이 받았다. 몰입해서 녹음한 덕분에 좋은 결과가 나온 것 같다"고 말했다.

장현준은 "이런 스타일의 곡이 익숙하지 않아 처음에는 긴장했는데 긴장하지 말라고 편하게 이끌어주셔서 녹음을 잘 마칠 수 있었다"고 회상했다.

더윈드의 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00'은 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매됐다.

moonddo00@newspim.com

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SK하이닉스 ADR 30일부터 전환 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 미국 나스닥에 상장된 SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)와 국내 보통주 간 전환 절차가 오는 30일부터 시작된다. 다만 국내 원주를 ADR로 바꾸려면 별도의 신고 절차를 거쳐야 하고 발행 물량에도 제한이 있어, 두 시장의 가격 차이가 단기간에 해소되기는 어려울 전망이다. SK하이닉스는 ADR 상장의 의미를 단기적인 주가 흐름보다 글로벌 투자자 기반 확대와 미국 자본시장 진출에 두고 있다. ADR 발행과 키옥시아 지분 매각 등으로 확보한 현금의 일부를 주주에게 돌려주는 추가 환원 방안도 연내 공개할 계획이다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB] ◆30일부터 양방향 전환…차익거래는 '제한적'SK하이닉스는 29일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "한국거래소 원주 추가 상장이 완료되는 다음 날인 오는 30일부터 ADR을 원주로 자유롭게 전환할 수 있다"고 밝혔다. 미국 나스닥에서 거래되는 ADR 10주를 국내 증시에 상장된 SK하이닉스 보통주 1주로 바꿀 수 있게 되는 것이다. ADR 1주가 국내 보통주 10분의 1주(0.1주)에 해당하도록 발행됐기 때문이다. 29일 현재 SK하이닉스 주가는 130만원, SK하이닉스 ADR은 130달러다. 현재 환율은 감안하면 ADR 10주는 188만원으로 국내 주가 보다 높은 상황이다. 미국 투자자가 ADR을 원주로 바꿔 국내에서 팔 경우 손실이 발생하는 상황이다. ◆신고 절차·물량 제한…가격 괴리 당분간 지속가격 차이를 이용하려면 국내 원주를 사서 ADR로 바꾼 뒤 미국에서 매도해야 하지만, 원주에서 ADR로의 전환에는 규제상 신고 절차와 발행 한도가 적용된다. 이에 따라 양방향 차익거래가 자유롭지 않아 ADR에 붙은 가격 프리미엄이 단기간에 해소되기는 어려울 수 있다는 분석이다. SK하이닉스는 "국내 기업의 기존 주식예탁증서(DR) 사례를 고려하면 원주를 ADR로 전환하기 위해서는 규제상 신고 절차가 필요할 수 있으며 통상 수주 이상의 시간이 소요될 것으로 예상된다"고 설명했다. 물량에도 제한이 있다. 현재 ADR 전환 한도는 이번 공모를 통해 발행한 신주 규모인 1779만주로 설정돼 있으며, ADR 총 발행 잔량도 이를 초과할 수 없다. 이에 따라 시장에서는 30일부터 양방향 전환 체계가 시작되더라도 원주와 ADR 사이의 가격 차이가 단기간에 완전히 해소되기보다는 점진적으로 축소될 가능성에 무게를 두고 있다. 원주에서 ADR로의 전환에는 시간과 물량 제약이 동시에 존재하기 때문이다. SK하이닉스 ADR은 공모가(149달러)를 밑도는 흐름을 이어가고 있다. 시장에서는 AI 투자 둔화 우려와 글로벌 반도체주 조정이 복합적으로 반영된 결과라는 분석이 나온다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆"글로벌 자본시장 진출"…주주환원도 확대 검토다만 SK하이닉스는 이번 ADR 상장의 의미를 단기 주가보다 글로벌 자본시장 진출과 투자자 기반 확대에 두고 있다는 점을 재차 강조했다. SK하이닉스는 "이번 나스닥 상장은 단순한 자금 조달을 넘어 기술 경쟁력과 성장성에 대한 글로벌 시장의 신뢰를 확인한 것"이라며 "이를 계기로 주요 고객 및 파트너와의 전략적 협력을 강화하고 새로운 사업 기회를 발굴해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 향후 ADR 비중 확대 여부에 대해서는 신중한 입장을 유지했다. 회사는 "ADR 비중 확대는 규제 환경 등을 종합적으로 고려해 검토할 예정"이라면서도 "현재 구체적으로 결정된 사항은 없다"고 설명했다. 보유 현금 활용 방향도 제시했다. SK하이닉스는 키옥시아 지분 매각과 ADR 발행 등을 통해 확보한 자금을 ▲AI 시대 성장 기회를 위한 적기 투자 ▲안정적인 재무구조 유지 ▲주주환원 확대라는 세 가지 원칙 아래 배분하겠다고 밝혔다. 추가 주주환원에 대해서는 가능성을 열어뒀다. SK하이닉스는 "시장의 높은 관심을 충분히 인지하고 있으며 다양한 방식의 추가 주주환원 방안을 검토하고 있다"면서도 "ADR 공모와 관련한 규제와 절차상 제약으로 현 시점에서 구체적인 방식과 규모를 공개하기는 어렵다"고 말했다. 이어 "구체적인 방안이 확정되는 대로 연내 시장과 소통하겠다"고 덧붙였다. syu@newspim.com 2026-07-29 15:09
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쿠팡, 상반기 美로비 자금 34억원 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡이 국내 규제 현안에 대응하는 과정에서 미국 워싱턴 정관계를 상대로 한 로비 활동을 확대하고 있다. 쿠팡Inc가 올해 상반기 신고한 로비 지출액은 237만달러(약 34억4200만원)로, 자체 조직과 외부 전문업체를 통해 백악관과 미 의회, 주요 행정부처 등을 폭넓게 접촉한 것으로 나타났다. 같은 기간 한국 정부의 쿠팡 조사와 제재를 미국 기업 차별로 규정하는 정치권의 움직임도 공화당 의원들의 연명서한과 하원 조사보고서, 외국 공무원 입국 제한 법안 발의로 구체화됐다. ◆ 상반기 237만달러…외부업체 6곳 가동 29일 미국 상원 로비공개법(LDA) 공시에 따르면 쿠팡Inc가 올해 상반기 신고한 로비 지출액은 총 237만달러(약 34억4200만원)다. 이는 지난해 연간 지출액 227만달러(약 32억9700만원)를 이미 10만달러 웃도는 규모다. 올해 1분기에는 109만달러(약 15억8300만원), 2분기에는 128만달러(약 18억5900만원)를 지출했다. 2분기 지출액은 1분기보다 17.4% 늘었다. 지난해 상반기 지출액 110만달러(약 15억9800만원)와 비교하면 올해 상반기 로비 비용은 115.5% 증가했다. 쿠팡Inc는 자체 조직과 ▲볼러드파트너스 ▲컨티넨털스트래티지 ▲크로스로드스트래티지 ▲밀러스트래티지 ▲모뉴먼트애드버커시 ▲윌리엄스앤드젠슨 등 외부 업체 6곳을 활용했다. 접촉 대상에는 미국 상·하원과 백악관, 국무부·상무부·미국무역대표부(USTR) 등이 포함됐다. [AI 인포그래픽=김정인 기자] ◆ 서한·보고서 거쳐 법안까지 한국 정부의 쿠팡 조사와 제재를 미국 기업에 대한 차별로 규정하는 미국 정치권의 움직임은 올해 들어 조사와 서한, 보고서, 법안 발의로 이어졌다. 미 하원 법사위원회는 지난 2월 쿠팡Inc에 한국 정부의 조사·제재와 관련한 문서와 통신 기록 제출을 요구하는 소환장을 발부했다. 쿠팡 관계자의 증언도 요구하며 한국 정부의 미국 기업 차별 여부를 들여다보기 시작했다. 이어 마이클 바움가트너 공화당 하원의원은 지난 4월 공화당 하원의원 54명과 함께 한국 정부에 미국 기업에 대한 차별적 조치를 중단하라는 취지의 서한을 보냈다. 이들은 한국 온라인 시장에서 미국 기업이 밀려날 경우 테무와 알리바바, 쉬인 등 중국계 플랫폼이 그 자리를 차지할 수 있다고 주장했다. 하원 법사위원회는 조사 내용을 토대로 지난 1일 한국 정부의 미국 기업 차별 의혹을 다룬 중간보고서를 공개했다. 보고서는 한국 정부가 쿠팡을 반복적으로 조사하고 경쟁사보다 과도한 규제와 과징금을 부과했다고 주장했다. 쿠팡이 제출한 자료와 관계자 증언도 보고서에 활용됐다. 서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB] 정치권의 문제 제기는 법안 발의로도 이어졌다. 바움가트너 의원은 지난 22일 미국인이나 미국 기업을 경제적으로 차별한 외국 정부 당국자의 미국 입국을 제한하고 추방할 수 있도록 하는 이민·국적법 개정안을 발의했다. '외국 공무원 입국 제한법안'으로 불리는 H.R.9834는 차별적 정부 조치에 관여한 외국 공무원을 입국 불허·추방 대상에 포함하는 내용이다. 현재 하원 법사위원회에 회부된 발의 초기 단계다. 바움가트너 의원은 법안 설명자료에서 한국 당국의 쿠팡 조사와 과징금을 미국 기업 차별 사례로 제시했다. 다만 법안은 쿠팡과 한국만을 겨냥한 것은 아니며 유럽연합(EU)의 구글 규제와 브라질의 미국계 플랫폼 규제도 함께 언급했다. ◆ 쿠팡 "합법적 활동…수출 확대 목적" 쿠팡은 미국 정부와 정치권을 상대로 한 로비가 미국 헌법과 관련 법률에 따라 보장된 합법적인 활동이라는 입장이다. 자사의 로비 규모도 미국 주요 기업이나 국내 대기업과 비교해 크지 않다고 주장했다. 쿠팡은 공식 로비 의제가 미국산 상품 수출과 미국 내 일자리 창출, 한미 경제·통상 관계 강화라고 설명했다. 지난 28일 포춘 글로벌 500 첫 진입을 발표하면서도 자신을 시애틀에 본사를 둔 미국 기술기업으로 소개하고, 지난해 미국 상품·서비스·농산물의 해외 판매액 가운데 50억달러 이상을 담당했다고 강조했다. 한편 한국 정부는 쿠팡을 미국 기업이라는 이유로 차별했다는 주장을 부인하고 있다. 공정거래위원회는 기업 국적과 관계없이 플랫폼 사업자에 같은 기준을 적용하고 있다는 입장이다. kji01@newspim.com 2026-07-29 14:38

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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