[핌in현장] 더윈드, 1년 2개월 만의 컴백…"희수 빈자리 느끼지 않도록 노력"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 더윈드(The Wind)가 1년 2개월의 공백을 깨고 한층 성장한 모습으로 돌아왔다.

29일 서울 강남구 일지아트홀에서는 더윈드의 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00(Second Wind : S#00)' 발매 기념 쇼케이스가 진행됐다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 더윈드가 29일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00(Second Wind : S#00)' 쇼케이스에 포즈를 취하고 있다. 2026.07.29 khwphoto@newspim.com

더윈드의 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00'은 지친 순간 다시 찾아오는 힘, 그리고 더 높이 도약하기 위한 새로운 호흡을 담은 앨범이다. 더윈드는 지금까지 쌓아온 청량한 에너지를 바탕으로, 한층 자유롭고 자신감 넘치는 무드를 더해 '청량 힙'이라는 새로운 아이덴티티를 완성했다.

타이틀곡 '파티 라이크 어 록스타(Party Like a Rock Star)'는 펑키한 메인 기타 리프와 EDM 스타일의 리드 신스가 조화를 이루는 팝 록 트랙이다. 다채로운 파트 구성과 모던한 코드워크를 기반으로, 에너지 넘치는 메이저 스케일 전개가 돋보이며, 팝 펑크 특유의 경쾌한 밴드 사운드와 현대적인 프로덕션이 균형감 있게 어우러진 곡이다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 더윈드가 29일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00(Second Wind : S#00)' 쇼케이스에 포즈를 취하고 있다. 2026.07.29 khwphoto@newspim.com

이번 활동은 건강상의 이유로 활동을 중단한 희수의 공백 속에서 진행되는 만큼 멤버들의 책임감도 더욱 커졌다. 김희수를 대신해 리더를 맡게 된 박하유찬은 부담감도 있었지만 팀을 위해 최선을 다했다고 밝혔다.

박하유찬은 "제가 팀에서 나이가 가장 많은 멤버도 아니라 빈자리를 잘 채울 수 있을까 하는 고민이 가장 컸다. 부담감도 있었지만 리더를 맡겨주신 만큼 희수 형에게 어깨너머로 배운 것들을 바탕으로 팀을 잘 이끌어야겠다고 생각했다"며 "파트도 늘어나고 책임감도 커졌다. 더 많이 연구하고 연습했다"고 말했다.

이어 "연습하면서 희수 형의 빈자리가 느껴지지 않도록 보컬과 퍼포먼스의 균형을 맞추기 위해 많이 노력했다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 더윈드 타나톤이 29일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00(Second Wind : S#00)' 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.29 khwphoto@newspim.com

메인 보컬 김희수의 공백으로 고음 파트까지 맡게 된 타나톤 역시 남다른 책임감을 느꼈다고 털어놨다.

타나톤은 "희수 형의 빈자리를 채우기 위해 보컬적으로 고민이 정말 많았다. 어떻게 해야 빈자리가 느껴지지 않을까 계속 생각했다"며 "공백기 동안 보컬 수업도 많이 들었고, 혼자 연습실에 남아 노래 연습과 발성 연습도 정말 많이 했다"고 말했다.

박하유찬은 "록 사운드라 에너지가 많이 필요한 곡이라 처음에는 걱정도 있었다"며 "연습하면서 우리만의 스타일로 충분히 소화할 수 있다는 확신이 생겼고, 무대에서 정말 즐길 수 있는 곡이라는 생각이 들었다"고 자신감을 보였다.

김희수의 근황도 전했다. 안찬원은 "얼마 전에 희수 형과 단체로 영상통화를 했는데 건강하게 잘 지내고 있는 것 같아 마음이 놓였다"며 "건강한 모습으로 다시 함께할 수 있도록 계속 응원하겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 더윈드가 29일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00(Second Wind : S#00)' 쇼케이스에 포즈를 취하고 있다. 2026.07.29 khwphoto@newspim.com

데뷔 이후 가장 긴 공백기를 보낸 만큼 팬 위즈들을 향한 감사도 잊지 않았다.

장현준은 "1년이 넘는 시간 동안 기다려주셔서 정말 감사하다. 새로운 모습을 많이 보여드릴 텐데 위즈분들이 좋아해 주셨으면 좋겠다"며 "더 열심히 해서 자랑스러운 더윈드가 될 테니 앞으로도 오래오래 함께했으면 좋겠다"고 전했다.

타나톤은 "공백기 동안 열심히 준비한 만큼 위즈분들께 큰 사랑을 돌려드릴 수 있도록 최선을 다해 활동하겠다"며 "오래오래 활동할 수 있는 더윈드가 되고 싶다"고 각오를 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 더윈드 박하유찬이 29일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00(Second Wind : S#00)' 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.29 khwphoto@newspim.com

이번 앨범을 통해 더윈드는 기존의 청량한 매력을 유지하면서도 새로운 변신을 시도했다. 박하유찬은 "지금까지 보여드린 청량한 매력은 그대로 가져가면서 자유롭고 자신감 넘치는 '청량 힙'을 담았다"며 "더윈드의 익숙한 매력과 새로운 모습까지 모두 볼 수 있는 앨범"이라고 소개했다.

이어 앨범명에 대해 "운동할 때 한계를 넘은 뒤 다시 힘이 생겨 더 오래 달릴 수 있는 것처럼 힘차게 도약하는 전환점이자 더 멀리 나아갈 수 있는 새로운 호흡을 의미한다"고 설명했다.

장현준은 "두 번째 바람을 두 번째 기회라고 생각한다"며 "성장한 모습과 새로운 매력을 보여드리고 싶고, 보시는 분들께도 성장했다는 걸 느끼게 해드리고 싶다"고 말했다.

최한빈은 "시원한 밴드 사운드와 강렬한 에너지가 담긴 곡이라 여름과 정말 잘 어울린다"고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 더윈드가 29일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00(Second Wind : S#00)' 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 2026.07.29 khwphoto@newspim.com

더윈드는 이번 활동 목표도 밝혔다. 최한빈은 "음악방송 1위를 하고 싶다"며 "추상적일 수 있지만 많은 대중의 기억 속에 한자리를 차지하는 앨범이 됐으면 좋겠다"고 말했다.

팀의 성장에 대해서도 자신감을 드러냈다. 장현준은 "실력적인 부분도 성장했지만 무엇보다 자신감이 많이 생겼다"며 "무대에서 표정이나 제스처도 달라졌고 그런 부분에서 성장했다고 느낀다"고 말했다.

이번 앨범에는 블락비 박경이 프로듀서로 참여했다. 최한빈은 "곡 작업을 하기 전부터 팬이었는데 함께 작업하게 돼 정말 행복했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 더윈드 안찬원이 29일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00(Second Wind : S#00)' 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.29 khwphoto@newspim.com

타나톤은 "평소 좋은 곡을 많이 만드시는 분이라 영광이었다. 우리 색깔이 어떻게 표현될지 기대도 되고 궁금했는데, 결과적으로는 더윈드만의 매력을 그대로 살리면서 새로운 분위기까지 더해주셔서 감사했다"고 전했다.

녹음 과정도 순탄치만은 않았다. 박하유찬은 "이번 앨범은 에너지가 중요한 곡이라 녹음할 때도 자신 있게 에너지를 보여달라는 디렉팅을 많이 받았다. 몰입해서 녹음한 덕분에 좋은 결과가 나온 것 같다"고 말했다.

장현준은 "이런 스타일의 곡이 익숙하지 않아 처음에는 긴장했는데 긴장하지 말라고 편하게 이끌어주셔서 녹음을 잘 마칠 수 있었다"고 회상했다.

더윈드의 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00'은 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매됐다.

moonddo00@newspim.com