롯데하이마트, 웨어러블 로봇 물류 현장 실증

AI 핵심 요약beta
- 롯데하이마트가 30일 에프알티로보틱스와 AI 기반 웨어러블 로봇 공동 실증 업무협약을 체결했다
- 양사는 8월말부터 내년 4월까지 대구물류센터에서 외골격수트를 적용해 작업 데이터 수집과 AI 제어 알고리즘을 개발한다
- 이번 실증으로 근력 증강·안전성을 검증하고 통합 안전 시스템과 물류센터 확대 적용 등 상용화 기반을 마련한다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데하이마트가 산업용 웨어러블 로봇 전문기업 에프알티로보틱스와 인공지능(AI) 기반 웨어러블 로봇의 공동 실증을 위한 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.
양사는 지난 5월 산업통상부 'AI 응용제품 신속 상용화 지원사업'에 선정됐으며, 이번 협약을 통해 물류 산업 최적화를 목표로 정부과제를 수행할 계획이다.
롯데하이마트는 8월 말부터 내년 4월까지 대구물류센터에서 에프알티로보틱스가 개발한 외골격수트를 가전 유통물류 현장에 적용한다. 물류센터와 배송·설치 과정에서 작업 동작 데이터를 수집하고, 이를 바탕으로 가전 물류 환경에 최적화된 AI 제어 알고리즘 개발에 활용할 예정이다.
에프알티로보틱스는 이번 실증을 통해 물류 작업자의 근력 증강 및 안전성을 검증하고 성능을 최적화한다. 향후 동작 패턴 분석을 통해 통합 안전 시스템 개발을 추진할 계획이다.
롯데하이마트는 TV·세탁기·냉장고 등 대형가전을 판매하고 배송·설치까지 진행하는 설치 물류를 담당하고 있다. 중량물 취급 비중이 높아 작업자의 신체 부담이 큰 영역이다.
양사는 과제 참여 기업·대학·정부기관과 협력 체계를 구축해 상용화 기반을 마련할 방침이다. 롯데하이마트는 대구물류센터 외 다른 물류센터에도 웨어러블 로봇 적용 여부를 검토할 예정이다.
kji01@newspim.com