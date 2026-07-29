순창군, 농어촌 기본소득 정책효과 공유…지역 순회 간담회 개최

AI 핵심 요약beta
- 순창군이 29일 농특위와 농어촌 기본소득 간담회를 열어 정책 효과와 지속가능한 발전 방안을 논의했다.
- 간담회에서 주민들은 기본소득 이후 삶과 마을 변화 사례를 공유하며 주민 참여형 정책 추진 필요성을 강조했다.
- 순창군은 생활·사회서비스 확대와 사회연대경제 협력으로 '순창형 기본사회'를 실현하겠다고 밝혔다.
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[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군은 대통령 직속 농어업·농어촌특별위원회와 공동으로 농어촌 기본소득 정책 효과를 공유하고 지속가능한 지역 발전 방안을 논의하기 위한 지역 순회 간담회를 개최했다고 29일 밝혔다.
유용미생물은행에서 열린 간담회는 농어촌 기본소득 시범사업 이후 주민들이 체감한 변화와 정책 효과를 공유하고 제도 개선과 발전 방향을 논의하기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 농어촌기본소득특별위원회 위원과 사회연대경제조직 관계자, 주민 대표 등 40여 명이 참석해 농어촌 기본소득이 지역사회에 미친 변화와 향후 정책 추진 방향에 대해 다양한 의견을 나눴다.
특히 행정이 정책을 설명하는 방식에서 벗어나 주민들이 직접 기본소득 시행 이후 달라진 삶과 마을의 변화를 공유하고 정책의 미래를 함께 논의하는 주민 참여형 토론으로 진행돼 의미를 더했다.
참석자들은 농어촌 기본소득이 지역에 새로운 활력을 불어넣고 있다며 주민이 필요로 하는 생활·사회서비스와 연계한 정책 추진, 주민 참여 확대가 필요하다는 의견을 제시했다.
또 주민 주도의 지역공동체 활동과 생활·사회서비스를 연계한 지원체계 구축이 지속가능한 지역 발전의 핵심이라는 데 공감했다.
순창군은 농어촌 기본소득을 사람과 공동체를 연결하는 정책으로 추진하며 생활·사회서비스를 확대하고 사회연대경제조직과 협력해 주민 체감형 서비스를 강화하는 등 '순창형 기본사회' 실현에 행정력을 집중하고 있다.
최영일 순창군수는 "농어촌 기본소득은 사람을 지역에 머물게 하고 공동체를 연결해 마을의 새로운 가능성을 만드는 정책"이라며 "주민과 지역사회가 함께 참여해 기본소득이 지속가능한 지역 발전으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com