군포시 '소셜아이어워드 2026' 블로그 부문 대상 수상

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 27일 소셜아이어워드 블로그 대상을 수상했다
- 군포시는 5개 핵심 카테고리와 시민기자단 운영으로 높은 평가를 받았다
- 군포시는 이번 수상으로 4년 연속 주요 SNS 어워드를 수상했다
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[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 지난 27일 대한민국 소셜인터넷서비스 혁신대상인 '소셜아이어워드 2026'에서 시(市) 분야 블로그 부문 대상을 수상했다고 28일 밝혔다.
시에 따르면 올해로 8회째를 맞은 소셜아이어워드는 4000여 명의 인터넷 전문가 및 평가위원으로 구성된 심사단이 비주얼, 브랜드, 콘텐츠, 마케팅, 서비스 등 15개 항목을 평가해 가장 우수한 소셜미디어를 선정하는 국내 최고 권위의 시상식이다.
군포시 공식 블로그는 시민 눈높이에 맞춘 밀착형 소통과 뛰어난 정보 접근성 측면에서 높은 점수를 받았다. 시는 블로그 내에 ▲군포노트▲현장노트▲감성노트▲일상노트▲사람노트 등 5개 핵심 카테고리를 구축해 사용자의 편의성을 극대화했다.
특히 단순한 시정 홍보를 넘어 시민기자단이 직접 현장을 취재한 생생한 지역 이웃들의 이야기를 깊이 있게 전달한 점이 이번 수상의 핵심 요인으로 꼽혔다. 이번 수상으로 군포시는 4년 연속 주요 SNS 어워드 수상이라는 성과를 달성했다.
시는 앞서 2023년 대한민국SNS대상 대상, 2024년 소셜아이어워드 인스타그램 우수상, 2025년 소셜아이어워드 인스타그램 최우수상 및 대한민국SNS대상 최우수상 등을 연이어 수상한 바 있다. 블로그 분야에서 대상을 차지한 것은 이번이 처음이다.
한대희 군포시장은 "이번 수상은 블로그 본연의 특성을 살려 깊이 있는 이야기로 시민과 진정성 있게 소통하려 노력한 결과"라며 "앞으로도 시민의 작은 목소리에도 귀 기울이는 소통 행정을 지속해서 펼쳐 나가겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com