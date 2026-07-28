예스24, '오디오북 썸머 페스타' 개최·여름방학 기획전 돌입

AI 핵심 요약beta
- 예스24가 28일 오디오북 페스타와 여름방학 도서전을 진행한다고 밝혔다
- 오디오북 상반기 1인당 구매액이 102.6% 늘었고 주요 도서를 최대 70% 할인한다
- 유아·학생·취준생 대상 도서·강연·참고서 기획전과 쿠폰·상품권 혜택을 제공한다
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 문화콘텐츠 플랫폼 예스24가 여름 휴가철을 맞아 '오디오북 썸머 페스타'와 연령별 여름방학 도서 기획전을 진행한다고 28일 밝혔다.
예스24에 따르면 올 상반기(1~6월) 오디오북 1인당 구매액은 전년 동기 대비 102.6% 증가했다. 연령별 이용 비중은 40대(31.5%), 30대(24.3%), 50대(21.8%), 20대(8.2%) 순으로 집계됐다.
예스24는 오는 8월 20일까지 '오디오북 썸머 페스타'를 열고 주요 도서를 최대 70% 할인한다. '불안 세대', '진보를 위한 주식투자' 등 인문·경제 서적을 비롯해 여름철에 어울리는 '노르웨이의 숲', '보건교사 안은영' 등을 50% 할인가에 선보인다. 구매 고객 대상 2천원 페이백과 첫 구매·재구매 할인 쿠폰도 제공한다.
이와 함께 여름방학 도서 기획전도 마련됐다. 유아·어린이 분야에서는 유튜브 크리에이터 김동희의 '김동희 세계관 호기심 환장 RPG 1' 친필 사인본을 단독 판매하며 '그래제본소'를 통해 고전 '오디세이아'·'일리아스' 펀딩을 진행한다. 온·오프라인 강연 '클래스24'를 통해 송태고, 신효원 작가 등의 독서 프로그램도 운영한다.
학생과 취업준비생을 위한 혜택도 준비됐다. 오는 8월 12일까지 학년별 참고서를 추천하고 퀴즈 이벤트를 통해 YES상품권을 지급하며, 수험서 및 대학교재 구매자에게는 사은품과 분철 할인 쿠폰을 선착순 제공한다.
이진구 예스24 디지털사업본부장은 "오디오북은 장소에 구애받지 않고 독서를 즐길 수 있어 휴가철 활용도가 높다"며 "독자들이 취향에 맞는 콘텐츠를 풍성하게 즐기길 바란다"고 전했다.
taeyi427@newspim.com