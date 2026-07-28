평택시, 한우농가에 'AI 가축 이상 징후 탐지시스템' 보급

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 28일 한우농가에 AI 가축 이상 징후 탐지시스템 시범사업을 추진했다
- 이 시스템은 발정·분만·열질병 등 가축 이상 징후를 실시간 분석·탐지해 농가의 상시 모니터링과 신속 대응을 돕는다
- 시는 시범 농가 의견을 반영해 행정 지원을 연계하고 스마트 축산 정책으로 한우농가 경영 안정과 생산성 향상을 지원할 계획이다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 지역 내 한우농가의 노동력 절감과 생산성 향상 지원을 위해 인공지능(AI) 기술을 도입해 운영한다.
28일 시에 따르면 시는 가축의 상태 변화를 실시간으로 확인하고 이상 징후를 조기에 파악할 수 있는 '인공지능(AI) 기반 가축 이상 징후 탐지시스템 보급 시범사업'을 추진 중이다.
이번 시스템은 가축의 행동과 상태 변화를 AI로 분석해 발정, 분만 징후, 뒤집힘, 열질병 등 축사 내 이상 징후를 사전에 탐지할 수 있는 것으로 알려졌다.
시는 농가가 가축 상태를 상시 모니터링하고 응급 상황 시 신속하게 대응할 수 있어 농장 관리의 효율성과 편의성이 대폭 확대될 것으로 기대하고 있다.
특히 시는 시범 농가의 현장 의견을 수렴해 시스템의 활용성을 검증한 뒤 축산농가의 경영 안정과 생산성 향상에 기여할 수 있도록 행정적 지원 연계 방안을 마련한다는 계획이다.
시 관계자는 "AI 기술을 활용한 이상 징후 조기 탐지는 농가의 세심한 관리와 신속한 대응을 돕는 실질적인 지원책"이라며 "앞으로도 현장 중심의 스마트 축산 정책과 맞춤형 지원을 통해 한우농가가 안정적인 생산 활동을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
현재 평택 관내 한우농가 2곳에서 시범 운영 중이며 참여 농가들은 24시간 가축 상태를 확인하고 관리 데이터를 실시간으로 제공받는 점에 대해 긍정적인 반응을 보이고 있다.
krg0404@newspim.com