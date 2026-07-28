KGM, 2026년 상반기 영업이익 300억 돌파… 4년 연속 흑자

AI 핵심 요약beta
- KGM이 28일 상반기 영업이익 305억 원을 냈다.
- 상반기 판매 5만6759대, 매출 2조3188억 원을 기록했다.
- 수출 확대와 생산성 개선으로 4년 연속 흑자다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = KG 모빌리티(KGM)가 올해 상반기 영업이익 305억 원을 기록하며 4년 연속 흑자 기록한 것으로 나타났다.
28일 KGM에 따르면 지난 상반기 별도 재무제표 기준 판매 5만 6759대, 매출 2조 3188억 원, 영업이익 305억 원, 당기순이익 551억 원의 실적을 거뒀다.
이번 흑자는 글로벌 시장에서의 신차 론칭과 신시장 진출 확대를 통한 수출 물량 증가가 견인한 것으로 풀이된다.
특히 수익성 개선 및 생산성 향상을 위한 전사적 노력이 더해져 2023년 이후 4년 연속 흑자 기록을 달성했다.
상반기 총 판매량은 내수 2만 1806대, 수출 3만 4953대로 전년 동기 대비 6.5% 증가하고 지난 6월에는 역대 월 최대 수출 실적을 갈아치웠다.
이에 따라 KGM은 국내외 시장 대응을 동시에 강화해 성장세를 이어간다는 계획이다.
KGM 관계자는 "내수와 수출의 균형 있는 성장 덕분에 지속 가능한 기반을 다질 수 있었다"며 "상승세인 수출을 지속해서 확대하는 한편, 고객 접점 확대를 통해 내수 시장 대응에도 만전을 기해 수익성을 높여가겠다"고 말했다.
krg0404@newspim.com