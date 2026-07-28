부산시민단체 "BNK·JB금융지주 합병 시도 즉각 중단하라"

AI 핵심 요약beta
- 부산 시민단체가 28일 얼라인의 BNK·JB 합병 시도 중단을 촉구했다
- 단체는 행동주의 펀드의 단기 수익 중심 경영 개입이 지역금융 공공성과 역할을 훼손한다고 비판했다
- 정부에 제도·정책 보완을 요구하며 지역금융은 장기 기업가치와 지역 상생을 최우선으로 삼아야 한다고 주장했다
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지역금융 역할 강화 정책 지원 요구
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시민단체가 얼라인파트너스의 BNK금융지주와 JB금융지주 합병 검토 제안을 비판하고 나섰다.
지방분권균형발전부산시민연대와 사단법인 분권균형은 28일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "얼라인파트너스의 BNK금융과 JB금융의 합병 시도를 즉각 중단하라"고 촉구했다.
이들은 "최근 얼라인파트너스가 BNK금융지주와 JB금융지주의 합병 검토를 제안하는 등 일부 행동주의 펀드가 단기 수익을 앞세워 금융사 경영에 영향력을 확대하려는 움직임을 보이고 있다"고 직격했다.
그러면서 "기업가치 제고와 주주권 보호는 필요하지만 배당 확대와 자사주 매입, 합병 추진 등 단기 이익 중심 요구가 지역금융기관의 공공성과 역할을 훼손할 수 있다"고 주장했다.
이어 "지역은행이 단순 금융회사가 아닌 지역 기업과 소상공인, 자영업자를 지원하는 금융 안전망이자 지역경제를 지탱하는 기반"이라며 "수도권 자본 집중 상황에서 지역 자금의 역외 유출을 막고 산업과 일자리에 투자하는 기능을 수행하고 있다"고 설명했다.
또 "BNK금융그룹은 부산·울산·경남 지역 산업과 중소기업 지원, 사회공헌 등에서 중요한 역할을 해왔다"고 평가하며 "행동주의 펀드는 투자 수익 실현 이후 시장을 떠날 수 있지만 지역은행은 지역경제와 함께해야 하는 책임을 가진다"고 쓴소리를 던졌다.
단기 수익 중심 경영 개입은 지역금융의 존재 목적과 맞지 않는다는 입장이다.
이들은 "해양수산부 이전과 북극항로 개척 등 동남권 주요 과제가 추진되는 상황에서 지역금융의 역할 강화가 필요하다"며 "단기 수익 경쟁에 치우칠 경우 지역 경제 기반이 약화될 수 있다"고 우려했다.
이어 "정부에 대해 지역금융의 공공성과 건전성을 고려한 제도 보완과 정책 지원 마련을 해야 한다"면서 " 지역금융 기관도 단기 실적에만 급급하기보다 장기적인 기업가치와 지역사회와의 상생을 최우선 경영 원칙으로 삼아야 한다"고 목소리를 높였다.
ndh4000@newspim.com