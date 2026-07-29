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2026.07.29 (수)
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젠슨 황만 보던 AI생태계, 이젠 최태원 회장을 주목한다

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AI 핵심 요약

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  • 최태원 SK 회장이 29일 AI 메모리 시장의 핵심 시그널로 부상했다고 했다.
  • SK하이닉스의 HBM 독주로 글로벌 AI 수요를 가장 먼저 파악하는 위치에 서며 과거 전망도 실제 공급난과 투자 확대를 이끌었다.
  • 메모리 피크아웃 우려에도 최 회장은 내년 AI 수요 급증과 공급 제약을 근거로 생산능력 확대가 반도체 경쟁력의 핵심이라고 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

HBM 선도한 SK하이닉스…메모리 공급망 읽는 핵심 인물로
기업 전략 넘어 시장 전망…AI 메모리 수요·공급 직접 진단
'메모리 피크아웃' 전망에도 투자 확대…생산능력으로 정면돌파

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 최태원 SK그룹 회장의 한마디가 인공지능(AI) 메모리 시장의 흐름을 읽는 새로운 '시그널'로 떠오르고 있다.

고대역폭메모리(HBM)를 앞세운 SK하이닉스가 글로벌 AI 공급망의 핵심으로 부상하면서 최 회장도 빅테크의 실제 수요와 투자 흐름을 가장 먼저 확인할 수 있는 위치에 섰기 때문이다. 그룹의 투자 전략을 설명하던 총수를 넘어 AI 메모리 시장의 향방을 가늠하는 인물로 위상이 달라지고 있다는 평가가 나온다.

과거 메모리 업체 CEO의 발언은 자사 투자계획을 설명하는 수준에 머물렀다. 그러나 AI 시대에는 실제 고객 주문과 공급망을 가장 먼저 접하는 위치에 있다는 점에서 최 회장의 시장 진단이 투자자들의 참고 지표로 활용되기 시작했다. 

[사진=뉴스핌DB, AI 인포그래픽=서영욱 기자]

◆ HBM 공급망이 바꾼 최태원 회장의 위상

29일 재계와 반도체업계에 따르면 최 회장의 발언에 이전보다 무게가 실리는 가장 큰 이유는 SK하이닉스가 HBM 시장을 주도하며 글로벌 AI 공급망의 중심에 올라섰기 때문이다.

엔비디아를 비롯해 브로드컴, 오픈AI, 앤스로픽 등 AI 반도체와 자체 칩을 개발하는 글로벌 기업들의 메모리 수요가 SK하이닉스로 집중되면서 최 회장도 이들의 실제 주문과 투자계획을 가장 가까이에서 접할 수 있게 됐다. 시장조사업체의 전망보다 앞서 고객사의 수요 변화를 체감할 수 있는 위치에 선 셈이다.

최 회장은 지난 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 'AI 서밋'에서 전날 만난 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 만날 때마다 "모어 칩스(More Chips)"라고 말한다고 소개했다.

이어 "다음번에 만나면 지난번에 요구했던 칩 규모가 틀린 숫자였다고 할 것 같아 겁이 난다"고 말했다. 엔비디아가 요구하는 HBM 물량이 당초 예상보다 빠르게 늘고 있다는 의미다.

브로드컴도 "놀랄 만한 규모"의 메모리를 요청했고, 오픈AI와 앤스로픽 역시 자체 AI 칩 개발을 위해 메모리 공급 가능성을 문의했다고 전했다. 글로벌 AI 기업들이 컴퓨팅 인프라 투자를 확대하면서 HBM 확보 경쟁도 한층 치열해지고 있음을 보여주는 사례다.

◆ AI 메모리 공급난, 최 회장의 전망대로

최 회장의 시장 진단이 주목받는 또 다른 이유는 과거 발언이 이후 실제 시장 흐름과 맞아떨어졌기 때문이다.

대표적인 사례가 2024년 11월 열린 'SK AI 서밋'이다. 당시 최 회장은 젠슨 황 CEO가 차세대 HBM4 공급 시점을 기존 계획보다 6개월 앞당겨 달라고 요청했다고 공개했다. 단순한 납기 조정이 아니라 AI 반도체 수요가 예상보다 훨씬 빠르게 늘고 있다는 신호라는 설명이었다.

실제 이후 HBM 공급난은 장기화됐고, 글로벌 AI 기업들은 필요한 물량을 확보하기 위해 수년치 장기공급계약을 체결하기 시작했다. 일부 계약에서는 생산 물량을 우선 확보하기 위해 선급금을 지급하거나 설비투자 비용을 함께 부담하는 방식까지 등장했다.

메모리 업체들의 전략도 달라졌다. SK하이닉스를 비롯한 주요 업체들은 HBM 생산능력 확대 경쟁에 본격적으로 뛰어들었고, 첨단 패키징과 차세대 HBM 투자도 앞당겼다. 최 회장이 언급한 공급 부족 우려가 실제 투자 확대와 공급망 재편으로 이어진 셈이다.

이재명 대통령이 지난 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 램프 레스토랑에서 열린 글로벌 AI 리더 만찬에서 참석자들과 건배하고 있다. 왼쪽부터 이해진 네이버 이사회 의장, 최태원 SK 회장, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 이재명 대통령, 혹 탄 브로드컴 최고경영자, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장. [사진=청와대]

◆'메모리 피크아웃' 우려에도..."생산능력이 경쟁력"

최 회장의 최근 시장 진단은 일각에서 제기되는 '메모리 피크아웃' 전망과도 결이 다르다.

업계에서는 공정 전환과 신규 증설이 이어지면서 내년부터 HBM 공급 부족이 점차 완화될 것이라는 관측도 나온다. AI 투자 증가세가 둔화할 경우 메모리 시장이 다시 공급 우위로 돌아설 수 있다는 분석이다.

그러나 최 회장은 실제 고객 주문의 증가 속도가 메모리 업체들의 생산능력 확대보다 빠르다고 판단하고 있다.

그는 지난 15일 대한상공회의소 제주포럼에서 "내년 AI 수요는 올해보다 60~100% 증가하는 반면 공급은 크게 늘지 않을 것"이라고 전망했다. 이어 "생산능력이 반도체 산업의 생명줄"이라며 앞으로 생산능력 확보가 반도체 기업의 경쟁력을 좌우할 것이라고 강조했다.

이 같은 판단은 SK하이닉스의 투자 전략에도 반영되고 있다. 회사는 당초 내년 5월로 예정했던 용인 반도체 클러스터 1기 팹의 첫 클린룸 가동 시점을 2월로 앞당겼다. 차세대 AI 메모리 생산능력을 선제적으로 확보하기 위한 대규모 투자도 이어가고 있다.

시장에서는 공급 증가에 따른 업황 둔화를 우려하지만, SK하이닉스는 수요 증가가 공급 확대를 웃돌 것으로 보고 생산능력 확충으로 정면 돌파에 나선 것이다.

재계 관계자는 "과거 최 회장의 발언이 SK하이닉스의 투자와 생산계획을 설명하는 데 초점이 맞춰졌다면 최근에는 AI 메모리 시장 자체를 전망하는 성격으로 바뀌고 있다"며 "HBM이 AI 산업의 핵심 병목으로 떠오르면서 최 회장도 글로벌 수요를 가장 먼저 읽을 수 있는 위치에 서게 됐다"고 말했다.

AI 산업의 경쟁 축이 모델 개발에서 컴퓨팅 인프라 확보로 확장되면서 HBM은 글로벌 AI 공급망의 핵심 변수로 자리 잡았다. 시장이 이제 GPU를 만드는 엔비디아뿐 아니라 GPU를 완성하는 메모리 공급망의 목소리에도 귀를 기울이기 시작한 이유다.

syu@newspim.com

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29일부터 SK하닉 본주·ADR 전환 허용 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 오는 29일부터 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)와 SK하이닉스 국내 보통주(본주) 간 상호 전환이 허용된다. 그동안 차익거래가 막혀 유지됐던 국내 본주와 ADR 간 가격 차가 조정받을 수 있는 여건이 마련되는 것이다. 다만 시장에서는 전환이 시작되더라도 실제 차익거래는 제한적일 가능성이 크다는 분석이 나온다. ADR 발행 한도가 대부분 소진된 것으로 알려진 데다, 기존 ADR 투자자가 먼저 원주로 전환해야 새로운 ADR 발행이 가능하기 때문이다. 27일 금융투자업계에 따르면, 오는 29일 SK하이닉스 ADR 기초주식 1779만주가 국내 증시에 추가 상장된다. 이후 국내 SK하이닉스 원주를 ADR로, ADR을 다시 원주로 바꾸는 상호 전환이 허용된다. SK하이닉스.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.09 mj72284@newspim.com ADR은 미국 투자자가 달러로 국내 기업 주식을 거래할 수 있도록 만든 예탁증서다. 그동안은 국내 주식을 ADR로 바꾸거나 ADR을 본주로 교환할 수 없었기 때문에 두 시장의 가격이 크게 벌어져도 이를 이용한 차익거래는 불가능했다. 하지만 앞으로는 국내 시장에서 본주를 매입해 ADR로 전환한 뒤 미국 시장에서 매도하는 거래가 가능해지면서 양 시장 간 가격 차를 활용한 차익거래도 가능해진다. 반대로 ADR 가격이 낮아질 경우 ADR을 본주로 교환하는 거래도 가능하다. 본주와 ADR 간 전환이 원활하게 이뤄질 경우 국내에서는 원주 매수세가 유입되고, 미국에서는 ADR 공급이 늘어나면서 양 시장의 가격 차가 점진적으로 좁혀질 수 있다는 분석이 나온다. 그간 국내 본주와 미국 ADR의 주가 흐름은 계속 엇갈렸다. SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 SK하이닉스 본주는 218만원에서 181만6000원으로 16.69% 하락했다. 반면 ADR은 168.01달러에서 154.57달러로 8.0% 하락하는 데 그쳤다. 이 기간 국내 증시 변동성이 심화하면서 이른바 '삼전닉스' 레버리지 ETF에서 탈출해 서학개미로 전환한 개미 투자자들의 SK하이닉스 ADR 구매세도 상당하다. 한국예탁결제원에 따르면, SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 국내 투자자는 6억7555만달러(약 9900억원)를 순매수했다. 미국 주식 가운데 순매수 1위를 기록한 것이다. 서학개미의 행동에 제임스 매킨토시 월스트리트저널 선임 시장 칼럼니스트는 "2주 전 SK하이닉스 ADR이 상장된 이후 프리미엄은 16~51%까지 치솟았다"라며 "미국 투자자들은 한국 기업의 주식을 직접 거래해줄 증권사를 찾는 수고를 덜기 위해 엄청나게 높은 가격을 지불하고 있다"고 경고했다. 그는 "일반적인 ADR이라면 금요일에 나타난 29% 수준의 프리미엄은 헤지펀드들이 한국에서 주식을 사서 ADR로 바꾸는 동시에 미국에서 ADR을 공매도하게 만드는 요인"이라며 "하지만 본주를 ADR로 전환하는 것이 원천적으로 불가능하기 때문에 프리미엄이 더 커질 경우 투자자들은 큰 손실을 입을 수 있다"고 경고한 것이다. 시장에서도 본주와 ADR 간 실제 전환이 얼마나 이뤄질지를 관건으로 꼽고 있다. 핵심 변수는 ADR 발행 한도다. 본주를 ADR로 전환하려면 새로운 ADR을 발행해야 한다. 그러나 ADR은 정해진 발행 한도 내에서만 추가 발행이 가능하다. 현재는 상당수 한도가 이미 사용된 상태다. 또 기존 ADR 투자자가 본주 전환을 선택할 유인이 크지 않다는 점도 고려해야 한다. 현재 미국 시장에서는 ADR이 국내 본주보다 높은 가격에 거래되고 있기 때문에, 굳이 저평가된 원주로 교환할 이유가 많지 않다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습 [사진 = 뉴스핌DB] 다만 일각에서는 시장 상황에 따라 시나리오는 달라질 수 있다고 보고 있다. 기존 ADR 투자자의 원주 전환이 예상보다 늘어나 발행 여력이 확보될 경우 국내 본주를 ADR로 전환하는 거래도 활발해질 수 있다. 이 경우 국내 본주 수요 증가와 함께 국내외 가격 차가 빠르게 축소될 가능성이 있다. 이정빈 신한투자증권 연구원은 "29일부터 본주와 ADR 간 상호전환 신청 절차가 시작되지만 실제 가격 괴리 조정 강도는 ADR 신규 발행 규모와 시장 수급에 따라 결정될 것"이라며 "전환 절차와 행정적 마찰이 존재하는 만큼 프리미엄이 즉시 축소되기는 쉽지 않다"고 분석했다. 그러면서 "ADR 프리미엄은 장기적으로 0으로 수렴하기보다 일정 수준 유지되는 특성이 있지만, 과도하게 확대된 구간에서는 축소될 가능성이 높다"며 "프리미엄이 조정되는 과정에서는 ADR 가격 하락보다 국내 본주 상승이 상당 부분을 차지할 가능성이 높다"고 전망했다. 정민희 아리스 연구원도 "ADR의 단기 강세는 상장 초기 공급이 제한된 상황에서 프리미엄이 반영된 결과일 수 있다"며 "장기적으로는 차익거래를 통해 ADR과 원주 가격이 점차 수렴하는 특징을 보일 것"이라고 내다봤다. 이어 "결국 주가 방향을 결정하는 것은 ADR 자체가 아니라 기업의 실적과 성장 모멘텀"이라며 "ADR 프리미엄보다 실적과 인공지능(AI) 메모리 시장 성장성이 중장기 주가를 좌우할 것"이라고 진단했다. plum@newspim.com 2026-07-28 06:00
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전국 곳곳 폭염…중부지방 소나기 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 28일은 전국 곳곳에서 폭염이 이어지고 중부지방을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내릴 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방과 경북권은 구름이 많고, 그 밖의 남부지방과 제주도는 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 늦은 새벽부터 오후 사이 중부지방과 경북권에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 화요일인 28일은 전국적인 무더위가 계속되겠다. 중부지방 중심으로 곳에 따라 소나기가 내려 돌풍과 천둥·번개에 유의해야겠다.[사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원 동해안 5~20㎜다. 대전·세종·충남 내륙과 충북, 대구·경북은 5~40㎜다. 울릉도·독도에는 5~20㎜가 예상된다. 아침 최저 기온은 22∼26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다. 낮 최고 기온은 31∼36도로 예보됐다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 33도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 33도 ▲울산 36도 ▲제주 32도다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. yuniya@newspim.com 2026-07-28 06:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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