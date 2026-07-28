"여름 바다 낭만 오롯이"...경기관광공사, 도 서해안 5대 명소 추천

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화성 '황금해안길'·시흥 '오이도'·안산 '방아머리해변' 등 가볼 만한 곳 선정

갯벌 데크길, 야경, 맨발 해변 산책 등 다채로운 여름 서해 매력 소개

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 멀리 떠나지 않아도 시원한 바닷바람과 노을의 낭만을 오롯이 느낄 수 있는 경기도 서해안의 대표 여행지 5곳이 여름철 피서지로 눈길을 끌고 있다.

경기관광공사는 싱싱한 제철 수산물이 넘치는 항구부터 붉은 등대의 야경, 황금빛 노을을 품은 해변, 바다 위 해안 데크길, 서해대교를 조망하는 전망대까지 서해안의 다섯 가지 매력을 품은 추천 여행 명소를 소개한다고 28일 밝혔다.

화성 '황금해안길'. [사진=경기관광공사]

◆ 여름 신상 해안 산책 명소, 화성 '황금해안길'

오랫동안 군 철조망으로 가려져 있던 화성 서해안이 새로운 해안 산책길로 시민과 여행객을 맞이하고 있다. 화성시가 민간인의 출입이 제한됐던 서해안 17km 구간을 도보 탐방로로 조성해 임시 개통한 '황금해안길'이다.

길은 제부마리나를 출발해 백미항을 거쳐 궁평항까지 이어지는 3개 구간으로 구성된다. 해안 데크 위에서는 발아래 펼쳐진 갯벌을 가까이에서 만날 수 있고, 제방에서는 염전과 서해가 어우러진 시원한 풍경이 시선을 사로잡는다.

황금해안길의 백미는 3구간 '궁평관광길'이다. 100년이 넘는 해송 1000여 그루가 울창하게 들어선 궁평송림에서는 바다 내음과 솔향이 어우러져 걷는 즐거움을 더한다.

해 질 무렵이면 소나무 사이로 쏟아지는 황금빛 노을이 숲을 물들이고 화성 8경 가운데 하나인 '궁평낙조'의 아름다운 풍경이 여행의 감동을 더한다.

군 철조망 너머 감춰져 있던 서해의 풍경을 가까이에서 만날 수 있는 황금해안길은 올여름 새롭게 주목받는 해안 걷기 여행지다.

시흥 '오이도'. [사진=경기관광공사]

◆ 여름밤의 낭만을 만나는 곳, 시흥 '오이도'

해가 서쪽으로 기울기 시작하면 오이도는 낮과는 또 다른 매력을 선보인다. 서쪽 하늘이 붉게 물들 무렵 오이도의 상징인 빨강등대가 강렬한 존재감을 드러내고 노을은 잔잔한 바다 위로 번지며 이국적인 풍경을 연출한다.

해가 완전히 지면 등대와 주변 상가에 하나둘 불이 켜지며 오이도의 여름밤이 본격적으로 시작된다.

빨강등대는 어촌 체험 관광마을 조성사업을 통해 건립된 시흥의 대표 야경 명소다. 계단형 전망데크에서는 시화공단과 배곧신도시, 송도국제도시의 야경을 한눈에 조망할 수 있다.

산책로를 따라 방조제 끝까지 걸으면 '생명의 나무 전망대'가 이어진다. 조명이 비친 바다와 잔잔한 파도 소리, 시원한 바닷바람이 어우러져 여름밤 특유의 낭만을 선사한다.

노을과 야경을 모두 감상할 수 있는 오이도는 무더운 여름 저녁, 천천히 걸으며 서해의 정취를 만끽하기 좋은 여행지다.

안산 '방아머리해변'. [사진=경기관광공사]

◆ 노을 아래 맨발로 걷는 시간, 안산 '방아머리해변'

대부도로 향하는 시화방조제를 달리다 보면 왼편에는 시화호가, 오른편에는 드넓은 서해가 펼쳐진다. 드라이브의 끝에서 만나는 방아머리해변은 넓고 부드러운 백사장을 자랑하는 안산의 대표 해변이다.

고운 모래가 발끝을 감싸 맨발로 걷기 좋으며, 넓은 해변 덕분에 주말에도 비교적 여유롭게 바다를 즐길 수 있다.

방아머리해변이 가장 아름다운 순간은 해 질 무렵이다. 수평선 위로 번지는 황금빛 노을은 주홍빛과 보랏빛으로 이어지며 하늘과 바다를 한 폭의 풍경화처럼 물들인다.

썰물 때에는 갯벌이 드러나 동죽과 게를 잡는 체험도 가능하다. 해변 옆 솔숲 산책길과 음식문화거리의 카페, 식당까지 함께 둘러보면 하루가 더욱 풍성해진다.

노을을 바라보며 맨발로 백사장을 걷는 시간은 방아머리해변에서만 누릴 수 있는 특별한 여름의 추억이다.

김포 '대명항'. [사진=경기관광공사]

◆ 바다의 맛을 고르는 즐거움, 김포 '대명항'

대명항은 김포시의 유일한 지방어항으로, 경기 서북부를 대표하는 어항이다. 100여 척의 어선이 조업을 마치고 돌아오면 항구에는 싱싱한 수산물과 활기찬 어촌의 풍경이 펼쳐진다.

배가 들어오는 아침 시간에는 갓 잡아 올린 해산물이 가득 진열되고 어민들의 분주한 움직임이 살아있는 어항의 매력을 더한다.

대명항 어판장은 어촌계원 42명이 직접 운영한다. 서해에서 잡은 자연산 수산물만 판매하며 외부 수산물은 취급하지 않는 것이 특징이다.

어부가 잡은 수산물을 가족이 직접 판매하는 방식으로 운영돼 상호마다 배 이름이 걸려 있고 가격표에는 '우리 신랑이 잡은 국내산'이라는 정겨운 문구도 만날 수 있다.

여름철에는 큼직한 광어와 살이 통통하게 오른 참소라가 특히 인기다. 어판장에서 횟감을 구입한 뒤 인근 식당에서 매운탕과 함께 즐기는 것도 대명항만의 별미다. 최근 어판장을 새롭게 단장해 보다 쾌적한 환경에서 둘러볼 수 있다.

평택 '평택항 마린센터'. [사진=경기관광공사]

◆ 서해를 품은 전망대, 평택 '평택항 마린센터'

평택항 마린센터 전망대에 오르면 평택항과 서해대교, 아산만 일대가 한눈에 펼쳐진다. 14층 높이에서 내려다보는 풍경은 거대한 항만의 규모와 역동적인 움직임을 생생하게 보여준다.

부두를 가득 메운 수출 대기 차량과 대형 선박, 컨테이너 크레인이 쉼 없이 움직이는 모습은 대한민국 대표 무역항인 평택항의 활력을 실감하게 한다.

산업 현장의 역동적인 풍경 너머로는 잔잔한 서해가 한 폭의 풍경처럼 이어진다. 바다와 항만, 서해대교가 하나의 프레임에 담기는 전망은 이곳에서만 만날 수 있는 특별한 장면이다. 입장료 없이 누구나 무료로 관람할 수 있는 것도 장점이다.

경기평택항만공사가 운영하는 마린센터는 전망대뿐 아니라 항만 이용객을 위한 업무시설과 회의실 대관 서비스도 함께 운영하고 있다. 여행과 함께 평택항의 역할과 규모를 한눈에 살펴볼 수 있는 공간이다.

1141world@newspim.com