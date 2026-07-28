광명시의회 제301회 임시회 폐회...행정기구 개편안 등 안건 의결

AI 핵심 요약beta
- 광명시의회는 28일 제301회 임시회 일정을 마무리했다.
- 시의회는 조례안·공유재산관리계획안 등 시민생활 직결 안건을 심의·의결했다.
- 의회는 주요업무보고로 사업 타당성과 예산 적정성을 점검하고 개선과 대안을 제시했다.
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시의회는 28일 제2차 본회의를 끝으로 8일간 열린 제301회 임시회 일정을 모두 마무리했다고 밝혔다.
광명시의회는 이날 본회의에서 각 상임위원회의 심사를 거쳐 올라온 조례안과 일반 안건 등을 최종 의결했다.
이번 임시회에서는 '광명시 행정기구 및 정원 조례 전부개정조례안'을 비롯해 '2026년 제3차 수시분 공유재산관리계획안' 등 시민 생활 및 시정 운영에 직결된 안건들이 심도 있게 다뤄졌다.
아울러 시의회는 회기 동안 상임위원회별로 '2026년 국별 주요업무보고'를 받고 시청 각 부서의 주요 사업 추진 방향과 현안 사항을 점검했다.
의원들은 주요업무보고 과정에서 각 사업의 필요성과 실현 가능성, 예산 투입의 적정성, 시민 체감 효과 등을 다각도로 살폈다.
보완이 필요한 사업에 대해서는 강한 개선을 요구하는 한편 시민 삶의 질 향상과 직결된 주요 현안에 대해서는 실효성 있는 대안을 제시했다.
이형덕 의장은 "임시회 기간 안건 심사와 주요업무보고에 힘써준 동료 의원들과 성실히 협조해 준 집행부 공직자들에게 감사드린다"며 "집행부는 이번 회기 중 의원들이 제안한 의견과 대안을 향후 시정 운영 및 사업 추진에 충실히 반영해 주길 바란다"고 당부했다.
1141world@newspim.com