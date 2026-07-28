함양군, 찾아가는 식의약 안전교실 운영…고령층 맞춤형 교육 강화

AI 핵심 요약beta
- 함양군이 28일 노인대학 어르신 대상 찾아가는 식의약 안전교육을 실시했다
- 군은 노인 36명에게 의약품·건강기능식품 안전 사용과 식중독 예방법을 교육했다
- 군은 다제약물 복용 많은 고령층 위해 맞춤형 현장교육을 지속하겠다고 밝혔다
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[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군이 다제약물 복용이 잦은 노인층을 대상으로 찾아가는 식의약 안전교육을 통해 올바른 복약과 식중독 예방 요령을 알렸다.
군은 함양군노인대학 어르신 36명을 대상으로 식품의약품안전처가 주관하는 찾아가는 식의약 안전교실을 열고 의약품·건강기능식품 안전 사용과 식중독 예방 요령을 안내했다고 28일 밝혔다.
이날 교육에서는 올바른 의약품 복용 방법과 여러 약을 함께 복용할 때 주의해야 할 사항을 중심으로 고령층의 복약 안전을 점검했다.
강사는 건강기능식품과 의약품의 차이를 설명하고 불법 의약품과 허위·과대광고를 구별하는 방법을 사례를 통해 소개했다. 식중독 예방을 위한 식품 보관 요령과 위생 관리 수칙을 일상에서 실천할 수 있도록 정리해 전달했다.
약은 정해진 용법·용량을 지켜 복용하고 복용 중인 의약품은 반드시 의료진과 상의해 관리해야 한다는 점을 강조했다. 건강기능식품은 제품 특성과 개인 건강 상태를 고려해 선택하고 무분별한 섭취를 피해야 한다는 점도 함께 안내했다.
군 관계자는 "고령층은 만성질환 등으로 여러 의약품을 동시에 복용하는 경우가 많아 식의약 안전교육의 중요성이 크다"면서 "지역 어르신을 직접 찾아가는 맞춤형 교육을 이어가 건강하고 안전한 생활환경을 만드는 데 힘쓰겠다"고 말했다.
yun0114@newspim.com