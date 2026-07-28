익산시, 여름방학 '시티투어' 운영…역사·체험 여행상품

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 28일 여름방학 맞춤 시티투어를 4회 운영한다고 밝혔다
- 백제 역사·문화와 다이노키즈월드·이상한교도소 등 체험을 하루 코스로 즐기도록 구성했다
- 8월23일까지 통합예약시스템으로 신청하며 회차별 20명 이상 모집 시 1인 2만5000원에 진행된다
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국립익산박물관·다이노키즈월드·이상한교도소 등 가족 맞춤 관광코스
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 여름방학을 맞아 가족 단위 관광객을 위한 맞춤형 시티투어 프로그램 '백제에 반하다-여름방학엔 익산 백반여행이지'를 운영한다고 28일 밝혔다.
익산시에 따르면 이번 시티투어는 역사와 문화, 체험을 한 번에 즐길 수 있도록 기획됐으며 오는 8월 8일과 9일, 22일, 23일 등 총 4회 운영된다.
'백반여행'은 '백제에 반하다'와 누구나 부담 없이 즐기는 한 끼 식사인 '백반'의 의미를 담은 프로그램으로 하루 동안 익산의 대표 관광지를 둘러보며 다양한 체험을 즐길 수 있도록 구성됐다.
참가자들은 다이노키즈월드에서 실내 체험을 즐기고 국립익산박물관에서 백제 역사와 문화를 배운다. 이어 이상한교도소에서 이색 체험을 하고 황등석산전망대에서 탁 트인 경관을 감상하며 익산의 다양한 매력을 체험하게 된다.
참가 신청은 오는 8월 17일까지 익산시 누리집 통합예약시스템에서 가능하며 회차별 20명 이상 모집되면 운영된다. 참가비는 1인당 2만5000원으로 중식과 체험비, 투어비가 모두 포함된다.
이윤리 익산시 문화관광산업과장은 "이번 여름방학 시티투어는 아이들에게는 역사와 문화 체험의 기회를 제공하고 가족에게는 특별한 추억을 선사하는 프로그램"이라며 "많은 관광객이 익산에서 알찬 여름방학을 보내길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com