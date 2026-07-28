금산군, 인삼기업 미국시장 진출 지원…참가기업 10곳 모집

AI 핵심 요약beta
- 금산군이 28일 미국 인삼 판로확대 사업을 발표했다
- 10월 라스베이거스 전시회와 11월 LA 수출상담회에 인삼기업 10곳을 지원한다
- 충남경제진흥원 미국사무소 통해 후속상담·시장진출 지속 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군이 지역 인삼기업의 미국시장 판로 확대를 위해 현지 전시회 참가와 수출상담회를 연계 지원한다.
군은 다음달 3일까지 '2026년 금산군 미국 소비촉진사업'에 참여할 지역 인삼제품 제조 중소기업 10개사를 모집한다고 28일 밝혔다.
지원 대상은 금산군에 본사나 공장을 둔 인삼제품 제조 중소기업이다.
이번 사업은 충남경제진흥원과 공동으로 추진된다. 선정 기업은 오는 10월 28일부터 30일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 건강기능식품 원료 전문 전시회 '2026 서플라이사이드 웨스트(2026 SupplySide West)'에 참가하게 된다.
이어 11월 2일에는 미국 로스앤젤레스에서 현지 바이어를 초청한 수출상담회도 진행한다. 군은 전시회와 상담회를 통해 금산 인삼제품의 현지 인지도를 높이고 신규 거래처 발굴을 지원할 계획이다.
행사가 끝난 뒤에도 후속 지원을 이어간다. 사업 수행기관인 충남경제진흥원 미국사무소를 통해 바이어 추가 상담과 현지 시장 진출 지원 등을 제공할 예정이다.
참가를 희망하는 기업은 충남경제진흥원 통합지원시스템을 통해 온라인으로 신청하면 된다.
참가 자격과 제출 서류 등 자세한 내용은 충남경제진흥원 통합지원시스템 사업공고에서 확인할 수 있으며, 관련 문의는 충남경제진흥원 해외진출팀으로 하면 된다.
gyun507@newspim.com