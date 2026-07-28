전북도 '5극3특 관광전략' 본격화…초광역 관광권 구축 속도

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도가 28일 5극3특 관광권에 맞춘 대응 전략과 K-관광개발·중장기 관광계획을 본격 추진한다고 밝혔다.
- 전북도는 2015년부터 대표관광지·명품관광지·문화관광자원개발 등 총 7530억원 규모 관광기반 확충 사업을 진행해왔다.
- 전북도는 연말 5극3특 관광권 계획과 지역 K-관광개발 기본구상, 제8차 관광개발계획을 연계해 국비를 확보하고 체류시간·소비 확대를 꾀할 예정이다.
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2030년까지 관광기반 7530억원 투자, 체류형·소비형 관광도시 도약 추진
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 정부의 초광역 관광권 정책인 '5극3특'에 맞춰 관광권 계획과 K-관광개발, 중장기 관광개발계획을 연계한 대응 전략을 본격 추진한다고 28일 밝혔다.
전북도에 따르면 정부는 행정구역을 넘어 관광객 이동 동선을 중심으로 관광권을 설정하고 관광개발 방식도 정부 주도에서 지자체 주도의 광역관광개발로 전환하고 있다.
이에 따라 도는 관광권 계획 대응과 지역 K-관광개발 기본구상, 중장기 관광개발계획 수립을 병행할 방침이다.
도는 지난 2015년부터 지난해까지 2271억원을 투입해 전주 덕진공원과 군산 근대문화도시 등 14개 시군 대표관광지를 육성했다.
지난해부터는 2028년까지 918억원 규모의 명품관광지 조성사업을 통해 고군산군도 야간관광 명소화와 옥정호 스카이워크, 순창 K-발효관광 명소화 등을 추진하고 있다.
여기에 2030년까지 4341억원 규모의 문화관광자원개발사업과 1487억원 규모의 민선 9기 관광 공약사업을 포함해 총 7530억원 이상의 관광기반 확충 사업을 추진 중이다.
도는 문화체육관광부가 연말까지 수립하는 '5극3특별 관광권 프로젝트 계획'에 선제적으로 대응해 전북의 특화 관광자원이 관광권 노선에 반영될 수 있도록 국비 확보에 나설 계획이다.
또 총사업비 최대 6400억원 규모의 지자체 주도형 '지역 K-관광개발 기본구상' 수립에도 착수한다. 전북연구원 정책연구와 시군 협업을 통해 핵심사업을 발굴하고 오는 12월까지 연구용역을 마쳐 내년 3월 기본구상안을 문화체육관광부에 제출할 예정이다.
이와 함께 2027년부터 2031년까지 적용될 제8차 전북권 관광개발계획도 올해 말 확정해 5극3특 정책 기조에 맞는 전북형 관광자원 개발과 시군 간 관광 연계를 강화하고 체류시간과 관광 소비 확대를 이끌어낼 방침이다.
신원식 전북특별자치도 문화체육관광국장은 "5극3특 관광권 재편과 지역 주도 K-관광개발은 전북 관광자원을 세계 관광시장으로 확장할 수 있는 기회"라고 말했다.
lbs0964@newspim.com