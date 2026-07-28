부진경자청, 창원시와 경자구역 협의창구 일원화 추진…협업체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 부산진해경제자유구역청이 27일 창원시청에서 창원시장과 만나 인허가·행정협의 지연 해소 방안을 논의했다.
- 경자청은 분산된 창원시 협의 창구를 일원화하고 부시장·본부장이 참여하는 분기별 정례 협업회의 신설을 제안했다.
- 스마트물류 특화대학 유치, 진해신항 배후단지·웅동지구 개발, 두동지구 정주여건 개선 등 현안의 신속한 추진을 위해 양측이 협력을 강화하기로 했다.
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분기별 정례 협업회의 신설
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산진해경제자유구역청(경자청)이 창원시와 협의창구 일원화와 정례 협업회의 신설을 제안하며 행정 협력체계 재정비에 나섰다.
경자청은 전날 창원시청에서 박성호 청장이 강기윤 창원시장과 면담을 갖고 경제자유구역 개발사업과 투자유치 과정에서 발생하는 인허가 및 행정협의 지연 해소 방안을 논의했다고 28일 밝혔다.
경자청은 경제자유구역법에 따라 부산 강서구와 창원 진해구 일원에서 투자유치와 개발, 건축 관련 업무를 수행하고 있다. 그러나 창원시 협의 창구가 투자, 도시계획, 건축, 주택, 도로, 교육 등 여러 부서로 나뉘어 있어 사안별 개별 협의가 반복되는 구조다.
이로 인해 경제자유구역 확대, 국제학교 설립, 기반시설 이관, 두동지구 개발사업 등 주요 현안마다 협의 지연이 발생해 사업 추진에 차질이 이어졌다는 지적이다.
경자청은 이날 면담에서 분야별 협력 과제를 제시했다. 투자 분야는 스마트물류 특화대학 유치, 개발 분야는 진해신항 배후단지와 구역 확대, 웅동지구 개발 및 기반시설 이관, 건축 분야는 두동지구 정주여건 개선과 용원 행복주택 대체부지 확보 등이다.
협업 사무를 총괄할 전담부서 지정과 함께 '창원시 부시장-경자청 본부장'이 참여하는 분기별 정례 협업회의 신설도 제안했다. 실무협의로 해결되지 않는 사안을 신속히 조정하기 위한 체계 구축이 핵심이다.
강기윤 창원시장은 "경제자유구역 활성화를 위해 경자청과 긴밀히 협력해 주요 현안이 원활하게 추진될 수 있도록 관련 부서 간 협력과 행정적 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.
박성호 청장은 "이번 협력체계가 구축되면 창원시와의 협의 창구가 일원화되고 주요 현안에 대한 의사결정도 한층 빨라질 것으로 기대한다"고 전했다.
news2349@newspim.com