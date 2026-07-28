세종시, 스마트시티 리빙랩 시민참가단 모집

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 28일 스마트시티 리빙랩 시민참가단을 8월6일까지 모집했다
- 활동은 9~12월 AI 공공정보 시스템 등 체험 평가했다
- 19세 이상 시민 20명 내외 모집하며 참여자에 지역화폐 지급했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 시민들이 스마트도시 서비스를 직접 체험하고 평가하는 '2026년 세종시 스마트시티 리빙랩 시민참가단'을 다음 달 6일까지 모집한다.
28일 시에 따르면 '스마트시티 리빙랩'은 시민이 실제 서비스 이용자로 참여해 사용성과 편의성, 만족도 등을 평가하고 개선 의견을 제시하는 시민 참여형 실증 프로그램이다.
시는 시민 의견을 실증기업의 서비스 고도화와 향후 스마트도시 서비스 개선에 적극 반영할 계획이다.
올해 실증 대상은 시민 생활과 밀접한 분야인 인공지능(AI) 기반 공공생활정보 자동화시스템, 무신호 횡단보도 양방향 지능형 보행자 안전보조시스템 등이다.
활동 기간은 오는 9~12월이며, 체험·평가·의견 제시 등 활동을 성실히 완료한 참여자에게는 실증사업 건당 5만 원 상당의 지역화폐 또는 상품권이 지급된다.
모집 대상은 19세 이상 세종시민이다. 세종지역 대학 재학생과 직장 재직자는 주소지와 관계없이 신청할 수 있다. 모집 인원은 20명 내외다.
참여를 희망하는 시민은 모집 기간 내 세종시 누리집 민원·소통·참여-시민참여-신청접수 게시판을 통해 신청할 수 있다.
자세한 사항은 시 누리집 공고문을 확인하거나 지능형도시과로 문의하면 안내받을 수 있다.
김종태 지능형도시과장은 "스마트도시는 시민이 실제로 이용하고 체감하는 서비스가 무엇보다 중요하다"며 "시민이 직접 스마트서비스를 체험하고 의견을 제시하는 리빙랩을 통해 시민이 공감하는 스마트도시를 조성하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com