窑火传山海 赣风赴首尔——景德镇申遗成功"江西风景独好"亮相韩国

纽斯频通讯社首尔7月28日电 窑火赓续千年，赣风远渡海东。27日，由江西省文化和旅游厅、景德镇市人民政府、首尔中国文化中心、中外文化和旅游交流中心共同主办的"江西风景独好"文旅推介交流活动在首尔成功举办。

与会嘉宾合影留念。【图片=记者 周钰涵 摄】

江西省人民政府副省长万广明率江西省政府代表团出席活动，与首尔中国文化中心、韩国旅游业协会、首尔市旅游协会、韩中美术协会、韩国陶瓷研究专家以及韩国重点旅游企业代表，围绕文化交流合作、旅游资源推广、线路产品开发、入境市场共促等进行座谈交流。

25日，在韩国釜山举办的联合国教科文组织第48届世界遗产大会上，"景德镇手工瓷业遗存"顺利通过审议，成为全球首个以陶瓷文化为主题的世界文化遗产，我国世界遗产总数增至61项。千年瓷都成功圆梦世遗，为江西深化国际人文交流、拓展海外文旅市场带来全新契机。本次系列文旅推介交流活动顺势启幕，以陶瓷文明为纽带，搭建赣韩文旅合作新桥梁。

交流座谈会现场，江西省政府领导与韩方文旅人士交流。【图片=记者 周钰涵 摄】

"江西风景独好"（首尔）文旅交流座谈会上，副省长万广明向与会韩方嘉宾介绍江西文旅资源与发展机遇，期待以此次景德镇申遗成功为契机，持续深化赣韩在文化、旅游、陶瓷艺术领域双向交流，邀请更多韩国民众走进如画江西，沉浸式感受赣鄱山水生态、厚重历史文脉与千年陶瓷魅力。

中国驻韩国大使馆公使衔参赞、首尔中国文化中心主任沈晓刚表示，希望依托世界文化遗产独特纽带，持续推动中韩文旅深度融合，促进两国民间友好往来结出更多丰硕成果。韩国旅游业协会、首尔市旅游协会、韩中美术协会、陶瓷研究专家、重点文旅企业代表先后发言，围绕文旅资源推广、旅游线路开发、文化艺术合作、入境市场拓展等深入交流，共商合作新路径。

作为本次系列活动重要板块，"如画江西 风景独好"图片展与"瓷上中国"景德镇手工瓷业遗存暨景德镇当代瓷器展同步在首尔中国文化中心对外展出，吸引了众多对中国文化，特别是陶瓷文化感兴趣的韩国民众慕名前来观展。图片展以影像为媒，全景展示江西名山大川、古镇文脉、人文风貌，立体呈现赣鄱大地独特文旅魅力。

陶瓷展现场，吸引众多观众前来观看。【图片=记者 周钰涵 摄】

陶瓷展通过"景德镇手工瓷业遗存"世界文化遗产图片展和景德镇当代精品瓷器展两大板块，集中展示了景德镇世界文化遗产价值及当代陶瓷艺术创新成果，来自诚德轩、丰瑶澐知味、羽器、和然窑等景德镇知名品牌的31件（套）精品瓷器精彩亮相，立体呈现千年瓷都的审美高度与"申遗"背后的文化深度。

以瓷为媒，山海相连。下一步，江西将持续擦亮"江西风景独好"品牌，用好景德镇世界文化遗产IP，持续深耕韩国等重点客源市场，不断拓宽文旅出海合作渠道，吸引更多海外游客走进江西、品读江西。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社