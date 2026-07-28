도봉구 방학역 주변, 35층 2800가구 규모 재개발

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 수도권전철 방학역의 노후저층주거지가 신속통합기획 재개발 사업으로 약 2800가구 규모 대단지로 아파트로 거듭난다.

28일 서울시에 따르면 도봉구 방학동 638·641 일대 주택정비형 재개발사업 신속통합기획이 확정됐다.

이번 신통기획에 따라 그간 북한산 주변 고도지구와 연접해 높이제한으로 개발에 어려움을 겪었던 노후 저층주거지가 최고 35층, 약 2800가구 규모 대단지로 변화할 전망이다. 구역별로는 방학동 638 일대는 1800가구 규모, 641일개는 990가구가 각각 지어질 예정이다.

방학동 638, 641 일대 신속통합기획 [자료=국토부]

방학동 638·641 일대는 도봉산 자락에 면한 제2종(7층) 일반주거지역으로 2021년부터 재개발사업을 추진했다. 하지만 경관적 높이 제약으로 인한 사업 실현성이 우려되며 적정 사업 규모에 대한 주민 간 합의 지연 등으로 개발에 어려움을 겪었다. 대상지는 2021년 신속통합기획 후보지 공모에서 하나의 구역으로 개발을 추진했으나 사업 실현성을 고려해 2025년 638일대와 641일대 두 개 구역으로 사업 규모를 조정해 신속통합기획 후보지로 최종 선정됐다.

서울시는 두 개 구역이 각각의 사업 주체로 개발되더라도 경관, 기반시설, 보행 등이 서로 연계될 수 있도록 통합적 계획을 수립했다. 또 용도지역을 제2종(7층) 일반주거지역에서 3종으로 2단계 상향하고 최고 35층까지 높이를 완화해 공공성과 사업성을 동시에 확보할 수 있도록 계획했다.

이번 신속통합기획에서는 ▲통합계획으로 완성하는 생활권 중심의 대표 단지 ▲동북4산을 모두 품은 숲세권 자연친화 단지 ▲지역 생활문화를 연결하는 쾌적한 가로환경 조성 등 3가지 계획 원칙을 담았다.

먼저 두 개 구역을 통합적으로 계획해 북한산·도봉산·수락산·불암산의 동북 4산으로 이어지는 통경축과 공공보행통로를 연계하고, 결절부에 지역 주민을 위한 생활거점 공간을 조성하는 등 공공성을 확보했다. 이를 바탕으로 용도지역을 제2종(7층 이하)일반주거지역에서 제3종으로 상향해 용적률 270% 이상을 확보했다. 또 특별건축구역 특례를 적용해 경계부 동 높이를 완화해 최고 35층 규모의 계획이 가능하도록 했다.

인접한 모아타운 커뮤니티가로와 연결되는 공공보행통로(북한산~수락산·불암산 통경축)와 경계부 도로(도봉산 통경축)가 만나는 십자형 결절부에는 개방형 주민공동시설을 배치해 통합 커뮤니티 필드를 조성하고 주변 저층 주거지와 조화를 이루는 최고 35층의 M자형 입체 스카이라인을 구현하도록 계획했다.

단지 간 경계도로(도당로17길) 구간에는 특별건축구역 특례를 적용해 높이 및 동 간 거리 기준을 완화함으로써 건축물 높이를 약 5개 층 높였다. 이와 함께 남향 가구 비율도 약 90%에서 100% 수준으로 높아졌다.

동북 4산을 조망할 수 있도록 주동을 배치하고 단지 곳곳에 공원과 열린마당을 조성한다. 또한 이를 보행으로 연결한 공원·녹지체계를 구축해 단지 안에서 자연을 누릴 수 있는 숲세권 주거환경을 조성한다. 공공청사와 사회복지시설 주변에는 공원을 배치해 연계성을 높이고, 단지 초입부에는 열린마당을 조성해 개방형 경관을 구현했다. 아울러 주민 운동시설과 이벤트 광장, 어린이 놀이터 등을 녹지와 유기적으로 연계해 다양한 가구가 함께 이용할 수 있는 쾌적한 여가·휴식공간을 마련했다.

경전철 우이신설선 방학역 연장에 따른 지역 여건 변화를 반영해 도당로변에는 연도형 상가 배치로 가로활성화를 유도했다. 단지 경계부 커뮤니티 가로에는 중·저층 클러스터와 녹지형 외부마당을 조성해 열린 보행환경을 구현했다. 방학동 641 일대는 고령자 맞춤형 돌봄서비스 제공을 위한 실버케어센터(지상연면적 3500㎡)를 계획해 고령친화 주거환경 조성과 지역사회 돌봄 기반 확충에 기여할 예정이다.

이와 함께 서울시는 방학동 638·641 일대를 포함해 서울 전역 309개 신속통합기획 대상지 가운데 193개소의 기획을 완료했다. 기획을 완료한 대상지 중 약 73%에 해당하는 142개소는 구역 지정을 마쳤다. 이 중에서도 89개소는 추진위원회 또는 조합 설립 인가, 7개소는 사업시행인가 등을 완료하였으며, '신속통합기획 2.0'에 따라 후속 절차도 속도감 있게 진행 중이다.

김창규 서울시 도시공간본부장은 "이번 신속통합기획을 통해 고도지구 인접으로 높이 제한을 받아온 방학동 노후저층주거지가 동북4산을 품은 쾌적한 자연친화 주거단지로 탈바꿈 할 것"이라며, "우이신설선이 방학역까지 연장돼 방학동의 발전이 기대되는 만큼, 주민들이 쾌적하고 편리한 생활환경을 누릴 수 있도록 향후 절차를 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.

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