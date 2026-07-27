부산시, 초광역 지산학 얼라이언스 공식 출범…해양수도 성장축 구상

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 27일 동남권 지산학 얼라이언스를 출범했다.
- 부산·울산·경남 지자체·대학·기업 28곳이 초광역 인재·연구 협력을 추진한다.
- 해양·물류·조선·에너지 등 전략산업 연계 지역혁신 생태계를 동남권 전역으로 확장한다.
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인재 양성·산업연계 협력체계 구축
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 부산·울산·경남과 앵커기업, 대학을 묶는 초광역 지산학 얼라이언스를 출범시켜 조선·해운, 항공우주, 차세대 에너지 등 남부권 전략산업 인재·연구 협력 체계를 본격화했다.
부산시는 27일 부산대학교 대학본부동 대회의실에서 동남권 성장엔진 연계 지산학 얼라이언스 출범식을 열고 부산·울산·경남 초광역 지산학 협력에 시동을 걸었다고 밝혔다.
이번 얼라이언스는 정부의 국가균형발전 전략에 맞춰 대학의 교육·연구 역량과 기업의 산업 수요를 초광역 단위로 연결하는 협력체계 구축을 목표로 한다. 인재양성부터 공동연구, 기술사업화, 취업과 정주까지 연계하는 것이 핵심이다.
출범식에는 부산·울산·경남 3개 지자체와 부산대를 비롯한 거점국립대, HMM·삼성중공업·한국항공우주(KAI) 등 동남권 주요 기업을 포함해 28개 기관이 참여했다.
부산시와 울산시, 경남도, 부산대는 이날 업무협약을 체결하고 권역을 넘어선 협력체계 구축에 합의했다. 각 지역의 전략산업과 대학의 연구·교육 역량을 연계해 산업 현장에 필요한 인재를 지역에서 양성하고 정주까지 이어지도록 지원할 계획이다.
부산시는 이를 계기로 대학·기업·지방정부가 공동으로 참여하는 지역혁신 생태계를 동남권 전역으로 확장한다는 방침이다. 해양·물류, 조선·자동차, 에너지 등 지역 주력 산업과 연계한 초광역 협력 모델을 구체화할 계획이다.
동남권은 제조업과 해운·항만 물류, 에너지 산업이 집적된 지역으로 다수의 대학과 연구 기반을 갖춘 산업권이다. 부산시는 지역성장 인재양성체계 구축 사업과 연계해 대학 중심의 기술사업화와 창업, 지역 문제 해결 기능을 강화하고 있다.
전재수 시장은 "동남권 지산학 협력이 남부권 혁신 기반으로 자리잡을 것"이라며 "지역 대학과 기업이 연계해 인재를 양성하고 청년 정착과 산업 성장을 동시에 이루도록 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com