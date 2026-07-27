한국수력원자력, 포천양수발전소 건설 지역주민 이주대책 최종 합의

AI 핵심 요약beta
- 한국수력원자력이 27일 포천양수발전소 수몰지 이주대책을 주민들과 최종 합의했다
- 한수원·포천시·주민대표 3자 협의체가 2025년 4월부터 7차례 논의해 장기간 협의 끝에 합의했다
- 포천양수발전소는 각종 승인 절차를 거쳐 본공사 착공을 앞두고 토지 보상이 진행 중이며 한수원은 이주 보상과 지역 지원을 약속했다
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 한국수력원자력이 포천양수발전소 건설과 관련해 포천시 및 수몰 예정지 이주 대상 주민들과 이주대책에 최종 합의했다.
한국수력원자력은 포천양수발전소 건설에 따른 수몰 예정지역 이주대상 주민 28명과 이주대책을 둘러싼 협의를 마무리하고 최종 합의안을 도출했다고 27일 밝혔다.
한수원과 포천시, 주민 대표가 참여한 3자 협의체는 2025년 4월부터 총 7차례에 걸쳐 주민 이주대책을 논의해 왔으며 장기간 협의 끝에 합의에 이르다.
포천양수발전소 건설사업은 2019년 지자체 자율유치 공모를 통해 포천시가 신청하고 후보지 심사를 거쳐 유치가 확정됐다. 이후 2023년 예정구역 고시, 2025년 발전소 건설사업 실시계획 승인을 통해 본격적인 사업 추진이 인정됐으며 현재 본공사 착공을 앞두고 토지 보상이 진행 중이다.
박점동 주민이주대책위원장은 "오랫동안 살았던 정든 마을을 떠나는 것이 아쉽지만 국가적인 중요 사업에 협조해야 한다고 생각해 합의했다"며 "수몰 이주민들뿐 아니라 인접한 주변 마을에도 적절한 지원을 해달라"고 밝혔다.
김판호 포천양수건설소장은 "큰 불편을 감수하며 이주대책을 수용해 주신 지역 주민분들과 협력해 주신 포천시에 깊이 감사드리며 주민분들의 이주 주거지 마련에 불편이 없도록 조속히 보상을 시행하겠다"고 말했다. 이어 "사업 추진 과정에서 지역과의 상생을 위해 다양한 지원방안을 검토해 나가겠다"고 덧붙였다.
asj7376@newspim.com