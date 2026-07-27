'대등왜', 카더가든·도운·이채민·타잔 뭉친 하산악회…설산 케미 기대

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 새 예능 '대체 등산을 왜 하는 건데?'(대등왜)가 카더가든, 데이식스 도운, 이채민, 올데이 프로젝트 타잔의 유쾌한 케미스트리를 담은 스틸을 공개했다.

내달 18일 첫 공개되는 '대체 등산을 왜 하는 건데?'는 평생 등산에 관심 없던 비자발적 등산러 4인방이 생애 최초 한겨울 설산 대장정에 나서며 벌어지는 '내발내산' 등산 버라이어티다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 대등왜 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.07.27 moonddo00@newspim.com

한여름에 만나는 새하얀 겨울 설산 풍경이 이색적인 볼거리를 선사하며 시청자들의 무더위를 해소할 전망이다. '캐릭터 버라이어티 맛집' 나영석 사단이 처음 만나는 새로운 출연진 조합, 색다른 '등산'이라는 콘셉트로 넷플릭스와 협업을 이어간다는 점에서도 이목이 집중된다.

무엇보다 특별한 산악회를 결성한 '대세 4인방' 카더가든, 데이식스 도운, 이채민, 올데이 프로젝트 타잔이 보여줄 유쾌한 케미스트리는 단연 최고의 관전 포인트다. 이들은 하산하기 위해 등산하는 산악회 '하산악회'의 일원이 되어 생애 첫 설산 등정을 시작한다고. 그런 가운데 공개된 스틸은 함께라면 웃음 가득한 '대등왜' 4인방의 화기애애한 분위기를 짐작게 한다. 꼭두새벽부터 중무장한 채 고행길에 오른 이들은 겨울 설산이 선사하는 새하얀 절경 속에서 서로에게 의지하며 등산을 이어간다. 등산을 마친 자들만이 누릴 수 있는 '하산의 맛'까지 제대로 즐기는 하산악회의 모습은 아름답고도 혹독한 겨울 설산을 등반하며 만들어 나갈 즐거운 웃음과 진정성 있는 이야기에 궁금증을 높인다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 대등왜 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.07.27 moonddo00@newspim.com

산악회의 맏형 카더가든은 "멤버들이 굉장히 순하고 솔직하다. 생각보다 나름의 교집합이 있어 고민을 나누며 즐거운 시간을 보냈다"라고 전했다. 멤버들과의 케미스트리를 '완벽'이라고 표현한 도운은 "서로 배려하고 챙겨주며 진심으로 걱정해 줬던 시간이었다"라고 부연했다.

이채민은 "멤버들과 즉흥적인 성향이 잘 맞았다. 서로 특별히 무언가를 하지 않아도 자연스럽게 케미스트리가 나왔던 것 같다. 한 단어로 표현하자면 '자연스러움'"이라고 설명해 남다른 호흡을 기대케 했다. 막내 타잔은 "한 단어로 정리하자면 '무질서 속 질서'다"라면서 "겉으로 봤을 때는 다소 정해진 것 없어 보이지만, 막상 등산을 시작한 후에는 원칙과 질서 속에서 문제없이 안전하게 재미있게 즐기다 내려왔다"라고 밝혀 이들의 등반기를 궁금케 했다.

박현용 PD는 "첫 산행이 이들을 하루 만에 절친으로 만들었다. 험난한 산길을 함께 구르고 내려오자마자 무서운 속도로 가까워졌다. 고생을 같이 해야 빨리 친해진다는 말처럼, 한계의 상황 속에서 초고속으로 피어난 네 사람의 동지애가 최고의 관전 포인트가 될 것"이라고 설명해 기대를 높였다.

비자발적 등산러들의 '내발내산' 등산기 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 내달 18일 오직 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.

moonddo00@newspim.com