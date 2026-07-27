CJ 4DPLEX, 호주·뉴질랜드서 스크린X 확장…호이츠와 12개관 추가 계약

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = CJ CGV의 자회사 CJ 4DPLEX(CJ 포디플렉스)가 호주 최대 극장 체인 호이츠 시네마(HOYTS Cinemas)와 SCREENX 상영관 12개 추가 도입 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 계약에 따라 호이츠 시네마 내 SCREENX 상영관은 기존 2개관을 포함해 총 14개관 규모로 확대된다. 이는 호주·뉴질랜드 단일 극장 체인 기준 최대 규모다.

호이츠 시네마는 호주와 뉴질랜드에서 60개 이상 극장과 500개 이상 스크린을 운영하는 지역 최대 규모의 단일 브랜드 극장 체인으로, 프리미엄 관람 경험과 다양한 상영 포맷을 앞세워 현지 영화 시장을 선도하고 있다.

호이츠 시네마_SCREENX 키비주얼 [사진=CJ 4DPLEX]

이번 계약은 지난해 호이츠 시네마가 SCREENX관을 처음 도입한 멜버른 센트럴(Melbourne Central)과 블랙타운(Blacktown)의 성공적인 운영 성과를 바탕으로 성사됐다. 특히 멜버른 센트럴은 호이츠를 대표하는 플래그십 극장으로 프리미엄 영화 관람은 물론 기업 행사와 단체 관람 수요까지 아우르는 핵심 거점이다. 해당 SCREENX관은 개관 이후 현지 관객들로부터 높은 호응을 얻으며 프리미엄 대형 특별관으로 자리매김했고, 이에 호이츠 시네마는 SCREENX관 추가 확대를 결정했다.

추가 도입되는 12개 SCREENX관은 오는 30일 시드니에 위치한 호이츠 브로드웨이(HOYTS Broadway)를 시작으로 2028년까지 순차적으로 문을 연다. 첫 SCREENX관에서는 역사상 헐리웃 최초의 'Shot for SCREENX' 작품인 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 상영될 예정이다. 시드니 관객들은 새롭게 문을 여는 SCREENX 상영관에서 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'를 통해 'Shot for SCREENX'를 가장 먼저 경험할 수 있다.

'Shot for SCREENX'는 영화 기획과 촬영 단계부터 SCREENX 관람 경험을 고려해 감독과 제작진, CJ 4DPLEX가 긴밀하게 협업하는 새로운 제작 방식이다. 영화 제작 초기부터 SCREENX를 고려해 제작함으로써 전용 장면을 구현하고 한층 확장된 몰입감을 선사한다.

HOYTS 그룹 데미안 키오(Damian Keogh) 최고경영자(CEO) 겸 사장은 "멜버른 센트럴과 블랙타운 SCREENX관의 흥행 성과는 프리미엄 영화 관람 경험에 대한 관객 수요가 커지고 있음을 보여준다"며 "호주 전역 관객들의 SCREENX에 대한 호응이 뜨거웠던 만큼 이 프리미엄 경험을 확대하게 되어 기쁘다"고 말했다. 이어 "몰입형 시네마는 영화 관람의 미래이고, 이번 12개 신규 상영관 오픈은 더 많은 관객에게 이러한 경험을 선사하기 위한 또 하나의 발걸음"이라고 밝혔다.

방준식 CJ 4DPLEX 대표이사는 "극장의 미래는 관객들이 집에서는 경험할 수 없는 차별화된 영화 관람 경험을 제공하는 데 있다"며 "SCREENX는 3면 스크린으로 관객을 감싸며 스토리텔링의 방식 자체를 바꾸고 있고, 새로운 'Shot for SCREENX'는 영화 제작자들이 기획 단계부터 SCREENX를 고려해 영화를 제작할 수 있도록 함으로써 몰입감을 한층 끌어올린다"고 말했다.

이어 "'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'와 함께 새로운 시대를 열고 HOYTS와의 파트너십을 확대해 극장 경험을 계속 재정의해 나가게 되어 자랑스럽다"고 덧붙였다.

CJ CGV의 자회사인 CJ 4DPLEX는 SCREENX와 4DX 등 혁신적인 프리미엄 상영 포맷을 개발·운영하는 글로벌 기술 특별관 전문 기업이다. 현재 전 세계 75개국에서 SCREENX 약 480개 스크린을 포함해 총 1260여 개의 프리미엄 대형 특별관 스크린을 운영하고 있다. 또한 AMC, Cineworld, Cinepolis, Cinemark, CJ CGV 등 글로벌 주요 극장 체인과 파트너십을 구축하며 SCREENX의 글로벌 확장을 이어가고 있다.

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