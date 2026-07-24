최은옥, 중국 교육부 차관과 회동…한중 대학·AI 교육 협력 확대 논의

AI 핵심 요약beta
- 교육부 최은옥 차관이 27일 런여우췬 중국 교육부 차관과 한중 고등교육·미래교육 협력 확대를 논의했다
- 이번 면담에서 양국 대학생 교류와 AI·디지털 교육, 미래세대 교류 활성화 방안 등이 주요 의제로 다뤄졌다
- 양측은 캠퍼스 아시아 등 기존 교류를 기반으로 대학 간 협력과 미래 인재 양성을 강화하고 비공개 면담을 진행했다
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캠퍼스 아시아·미래세대 교류 활성화 협의
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 최은옥 차관이 오는 27일 정부서울청사에서 런여우췬 중국 교육부 차관을 만나 한중 고등교육과 미래교육 분야의 협력 확대 방안을 논의한다고 24일 밝혔다.
이번 면담에서는 양국 대학 간 학생 교류와 고등교육 협력 확대 방안을 비롯해 인공지능(AI)·디지털 교육 협력과 미래세대 교류 활성화 방안 등이 주요 의제로 다뤄질 예정이다.
한국과 중국은 그동안 대학생 교류와 공동 교육 프로그램 운영 등을 통해 고등교육 분야의 협력 관계를 이어왔다. 동아시아 대학 간 교류 사업인 '캠퍼스 아시아(CAMPUS Asia)'도 공동으로 추진하고 있다.
캠퍼스 아시아는 한국과 중국을 비롯한 동아시아 대학들이 공동·복수학위 과정과 학생 교류 프로그램을 운영하는 사업이다. 교육부는 이 사업이 대학 간 협력 기반을 넓히고 국제적 역량을 갖춘 미래 인재를 양성하는 데 기여하고 있다고 설명했다.
양측은 이번 면담을 계기로 기존 대학 간 교류를 확대하는 한편 AI와 디지털 기술을 활용한 교육 분야에서도 협력 가능성을 모색할 계획이다. 청년과 학생 등 양국 미래세대가 서로 교류할 수 있는 기회를 늘리는 방안도 함께 논의한다.
최 차관은 "고등교육 협력은 한중 교육 협력의 핵심축이자 미래세대를 연결하는 중요한 기반"이라며 "이번 면담을 계기로 양국 대학 간 교류가 더욱 활성화되고 인공지능·디지털 교육과 미래세대 교류 등 다양한 분야의 협력이 한층 확대되기를 기대한다"고 말했다.
면담은 27일 오전 10시30분부터 1시간 동안 정부서울청사에서 비공개로 진행된다. 한국 측에서는 최 차관과 교육부 국제교육 관계자 등이 참석하며 중국 측에서는 런 차관과 중국 교육부 국제교육협력교류국 관계자 등이 자리한다.
jane94@newspim.com