[현장톡] 노윤서 "'동궁'은 새로운 도전…부딪히며 배우는 재미 알게 됐죠"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 노윤서가 첫 사극이자 판타지 장르인 '동궁'을 통해 한층 성장한 모습을 보여줬다. 귀신의 소리를 듣는 '생강' 역을 맡은 그는 낯선 장르와 액션, 사극 말투까지 새로운 도전에 뛰어들며 배우로서 또 한 번 가능성을 넓혔다.

노윤서는 지난 23일 서울 종로구에 위치한 한 카페에서 취재진과 인터뷰를 진행했다. 그는 작품 공개 소감으로 "오랜만에 시청자분들을 작품으로 만나게 돼 많이 떨렸다"며 "공개 후 많은 분들이 좋아해주시고 봐주시는 게 아직도 신기하다. 설레고 긴장되는 마음이 컸다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 노윤서. [사진=넷플릭스] 2026.07.24 moonddo00@newspim.com

'동궁'은 노윤서에게 처음 도전하는 요소가 가득한 작품이었다. 그는 "현실에 가까운 이야기들을 많이 해왔는데 새로운 장르를 해보고 싶었다"며 "생강이는 단순히 사건을 바라보는 인물이 아니라 능동적으로 몸을 던지고 사건을 해결해 나가는 인물이라 매력을 느꼈다. 부담도 있었지만 재미있게 해보고 싶다는 마음이 더 컸다"고 밝혔다.

귀신의 존재를 느끼고 반응해야 하는 연기는 상상력과 제작진과의 협업이 필수였다. 노윤서는 "대부분의 장면은 지문을 보며 혼자 상상하고 리액션해야 했다"며 "귀신의 소리를 듣는 장면에서는 카메라 자체가 귀신의 시점이었고, 서라운드로 움직이며 촬영했다. 귀의 세계에서 벌어지는 일이 현실에도 영향을 미치는 장면들이 많아 리허설이 정말 중요했다"고 설명했다.

이어 "평소 생각이 꼬리를 무는 스타일은 아니다. 대본에 적힌 상황을 그대로 받아들이고 그 안에서 반응하려 했다"며 "말도 안 되는 상상을 하기보다 그 세계를 자연스럽게 받아들이면서 즐겼다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 노윤서. [사진=넷플릭스] 2026.07.24 moonddo00@newspim.com

생강이라는 캐릭터를 완성하기 위해 감독과도 많은 대화를 나눴다. 노윤서는 "생강이가 궁에서 쫓겨난 뒤 어떻게 살아왔을지, 어떤 마음으로 다시 궁에 들어왔을지 등을 감독님과 많이 이야기했다"며 "조승우 선배와도 아버지와 딸의 관계를 어떻게 바라볼지 함께 고민했다. 어릴 적에는 서로를 아꼈지만 지키기 위해 떠나보낼 수밖에 없었다는 배경도 함께 만들어갔다"고 말했다.

첫 사극인 만큼 어려움도 적지 않았다. 노윤서는 "사극 특유의 화법과 몸짓이 낯설었고 한복도 처음 입어봤다"며 "현장에서 부딪히며 많이 배웠다. 시간이 지나면서 의상을 입고 연기하는 것이 자연스러워졌고, 특히 구천과 함께하는 장면에서는 두 사람의 케미를 살리는 데 집중했다"고 돌아봤다.

현장에서는 선배 배우들에게 적극적으로 조언을 구했다. 노윤서는 "사극 말투의 장단음부터 캐릭터를 구축하는 방법까지 많이 질문했다"며 "매번 다른 인물처럼 연기하는 비결과 상상력을 키우는 방법도 여쭤봤다"고 말했다.

조승우와의 호흡에 대해서는 깊은 존경심을 드러냈다. 노윤서는 "선배님이 정말 편하게 대해주셔서 장난도 많이 치고 즐겁게 촬영했다"며 "가만히 서서 할 수도 있는 장면에 동선을 추가하는 등 신을 훨씬 풍성하게 만드시는 걸 보면서 많이 배웠다. 여유 있게 상대의 자극을 받아들이며 연기하는 모습이 인상적이었다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 노윤서. [사진=넷플릭스] 2026.07.24 moonddo00@newspim.com

남주혁과의 호흡도 만족스러웠다. 노윤서는 "초반부터 호흡이 잘 맞았다. 애드리브도 많이 했고 함께 의논하면서 장면이 더 풍성해졌다"며 "혼자 촬영하는 장면도 많았는데 둘이 함께할 때는 정말 든든했고 재미있었다"고 말했다.

이어 "남주혁 배우가 '윤서야, 20대에는 로맨스를 많이 찍어라. 로맨틱 코미디도 꼭 해봐라'는 이야기를 자주 해줬다"며 웃었다.

극 중 생강과 구천의 관계에 대해서는 "처음에는 서로를 이용하는 혐관에 가까웠지만, 서로의 서사를 알게 되고 목숨을 구해주면서 깊은 유대가 생긴다"며 "전우애를 기반으로 한 감정이라고 생각한다. 서로를 위해 목숨까지 내놓을 수 있는 감정은 쉽게 정의하기 어렵다. 시청자분들이 다양하게 해석해주셨으면 좋겠다"고 설명했다.

화제가 된 얼굴에 직접 피를 묻히는 장면은 원테이크로 촬영됐다. 노윤서는 "처음에는 '옹주가 자기 손에 상처를 내도 될까'라는 이야기도 했지만 생강이는 목적이 분명한 인물이기 때문에 가능한 행동이라고 생각했다"고 말했다.

오는 30일 첫 방송되는 예능 '언니네 산지직송'을 통해서 또 다른 매력을 보여줄 예정이라고 귀띔했다. 노윤서는 "작품이 아니라 예능으로 만나면서 언니들과 정말 가까워졌다. 서울에서도 따로 만날 정도로 친해졌다"며 "힐링 예능이지만 오디오를 비우면 안 된다는 말을 듣고 혼잣말 연습도 했다. 그래도 촬영할 때는 어떻게 보일지 생각하지 않고 그냥 저답게 즐겼다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 노윤서. [사진=넷플릭스] 2026.07.24 moonddo00@newspim.com

팬들과의 소통도 적극적이다. 노윤서는 "생일 카페를 계기로 팬분들이 만들어주시는 밈도 많이 접하게 됐다"며 "처음에는 놀림도 많이 받았지만 이제는 저도 즐기고 있다. 앞으로도 빼지 않고 함께 즐기려고 한다"고 웃었다.

그러면서 "팬계정을 운영해주시는 분들께는 감사한 마음이다. 영상을 저를 대중들에게 알려주시고 작품 홍보도 같이 되는 느낌이라서 늘 감사하다"고 고마운 마음을 전했다.

노윤서는 앞으로도 새로운 도전을 이어가겠다는 의지를 드러냈다. 그는 "미술을 하다가 연기를 시작한 것도 큰 도전이었다. 이제는 도전에 대한 거리낌이 많이 없어졌다. 할 수 있을 때 다양한 작품을 하면서 새로운 장르에도 계속 도전하고 싶다"고 밝혔다.

이어 "당차고 진취적인 캐릭터에 끌리는 편"이라며 "앞으로도 매 작품 새로운 모습을 보여드릴 수 있는, 다음이 기대되는 배우가 되고 싶다"고 각오를 전했다.

moonddo00@newspim.com