CORTIS出道一周年首尔演唱会门票预售售罄

纽斯频通讯社首尔7月24日电 韩国经纪公司BigHit Music 24日表示，旗下男团CORTIS为庆祝出道一周年举办的巡演"PUT YOUR PHONE DOWN-BIRTHDAY PARTY"首尔站演出门票，在22日至23日举行的韩国及全球会员优先预售中全部售罄。

CORTIS。【图片=BIGHIT MUSIC提供】

本次巡演以庆祝组合7月18日迎来出道一周年为主题，演唱会名称中的"BIRTHDAY PARTY"寓意与粉丝共同庆祝出道周年。组合去年曾在同一场馆举办专辑发行纪念演出，此次演出将再次与粉丝共同回顾出道以来的重要时刻。

为方便无法到场观看的观众，主办方将通过全球粉丝平台Weverse同步线上直播。

此次巡演将持续至9月，计划在韩国、美国、加拿大、日本等9座城市举行共14场演出。

此前于7月在仁川Inspire Arena举行的开幕演出及8月北美场次门票也已在预售阶段售罄，显示了强劲的票房号召力。

CORTIS于5月发行的第二张迷你专辑《GREENGREEN》，在Circle Chart最新专辑周榜中累计销量突破300万张，仅次于防弹少年团正规五辑《ARIRANG》的销量。截至7月20日，该专辑6首歌曲在Spotify上的合计流媒体播放量已超过3亿次。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社